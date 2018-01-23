鹽水月津港燈節未開幕 花海遭踏出一條路

2018鹽水月津港燈節2月10日開幕，但沒幾天，花海已被踏出一條條小路，令人不勝唏噓。（萬于甄攝）

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2018年鹽水月津港燈節2月10日即將登場，近期各大主題燈、花海如火如荼的布置中，尤其，每年由台南市政府農業局在信義路兩旁種植的花海，現已開的十分美麗，吸引許多民眾相爭拍照，但燈節還沒開幕，花海就先被踩出一條條小路，讓人看了直搖頭。

近年來農業局配合月津港燈節活動，會在鹽水信義路兩旁種植大面積的波斯菊花海，今年的花海景觀日前已開始布置，波斯菊也開的相當美麗，粉色、紅色的花朵隨風飄逸，讓許多路過民眾為此駐足。

不過，因花海就在路旁，且未有圍籬防護，不少民眾為營造置身在花叢中的感覺，紛紛踏入花海中拍照留念，布置沒幾天的花圃，竟已被踏出一條條小路，當地居民也感嘆，月津港燈節活動都還沒開幕，花海就快撐不住。

鹽水區公所得知後，已趕緊在花海四周架設告示看板提醒民眾，也拉起封鎖線防護，但仍有不少遊客踏進花海拍照。鹽水區公所表示，今年花海提早20多天盛開，雖然能趕上燈節，也希望民眾發揮公德心，互相提醒不要踐踏花海，區公所也會加強勸導。

農業局指出，今年月津港燈節花海種植百日草和波斯菊，0.5公頃的波斯菊花海近期已盛開，但未設計通道，而2公頃的百日草花海才有規畫步道，能讓民眾親近花海，希望民眾多加利用，美麗的花海需要大家一同維護。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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