防蚊向下紮根 台南市首辦國中科學防蚊實驗社團

台南市登革熱防治中心與國家病媒蚊傳染病防治研究攜手在北區延平國民中學開設「科學防蚊實驗社」，全國首創將病媒蚊防治向下紮根，圖為學生防蚊成果發表。（曹婷婷攝）

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防治登革熱向下紮根！台南市登革熱防治中心與國家病媒蚊傳染病防治研究攜手在北區延平國民中學開設「科學防蚊實驗社」，全國首創將病媒蚊防治向下紮根，透過生動活潑課程與實作，科學防蚊實驗等，讓學生了解登革熱病媒蚊相關知識，培育防蚊小尖兵，從生活落實防蚊。

延平國中暱稱「科學防蚊實驗社」為「嗡嗡社」，課程設計共3大主軸，分別為「病媒蚊生態與習性認識」、「科學防蚊實驗操作」與「教育推廣訓練」；藉由病媒蚊生態與習性認識學習登革熱病媒蚊相關知識，了解防治根本是從孳生源管理「巡、倒、清、刷」做起；科學防蚊實驗操作基於病媒蚊知識上，由實作加強學生對病媒蚊瞭解，實驗測試病媒蚊防治的方法。

衛生局長陳怡指出，台南向下扎根培育推廣訓練病媒蚊衛教與防治種子尖兵，引發學生熱情與訓練其表達能力，讓學生將防治登革熱的正確觀念與熱情影響並傳遞給身邊的人，3階段社團課程，讓過去對登革熱防治不熟悉的學生們，循序漸進瞭解登革熱防疫。

蚊子專家、國家蚊媒傳染病防治研究中心召集人陳錦生說，防蚊要成功需要全民投入參與，登革熱不是靠衛生局、環保局防治，從教育著手可以發揮長遠的影響，登革熱防治除了官方與社區民眾互相配合外，從小紮根尤其重要。

另外，透過社區推廣訓練，建立學生在地服務精神，輔導引誘學生思考與設計適合自己的方式，實際推廣防治知識於家庭、學校與社區中，讓更多人能夠了解登革熱防疫方法，使整個登革熱防疫網更完善。

(中時)

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