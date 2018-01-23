海協會副會長孫亞夫：一國兩制將重新為台灣所認識

2018年01月23日 10:46 旺報 徐維遠

大陸海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫23日在大陸黨媒撰文表示，「一國兩制」提出將近40年，大陸愈來愈清楚知道不是因為「一國兩制」不適用於解決台灣問題，而是由於國民黨及其當局不願和談統一而拒絕它，由於民進黨及其當局謀求「台獨」而更是誣蔑、攻擊它；孫亞夫表示，當台灣問題越來越接近解決的時候，當和平統一擺上兩岸關係發展日程的時候，「一國兩制」將重新為台灣民眾所認識。

《人民日報》海外版23日刊登孫亞夫〈對新時代堅持「和平統一、一國兩制」方針的新理解〉一文。他表示，要解決台灣問題、實現和平統一，不經受種種挑戰、重重磨難是不可想象的；但切不可因為遇到困難而放棄和平統一的努力。

孫亞夫說，實行和平統一大政方針30多年來，一直在克服重重困難中開闢了前進道路，而且取得了歷史性巨大成就，如挫敗了台灣分裂勢力力圖把台灣從中國分裂出去的圖謀，李登輝製造「兩個中國」、陳水扁謀求「台灣法理獨立」都沒有得逞；國共兩黨領導人、兩岸領導人進行了歷史性會談、會晤，樹立了兩岸關係發展進程中重要的里程碑；鞏固了國際社會承認一個中國的局面。從總體發展趨勢看，解決台灣問題、實現祖國完全統一的進程，不是倒退了，而是推進了。

孫亞夫表示，和平統一不但是民族大義、也是戰略全局的要求；「一國兩制」正是解決兩岸社會制度和生活方式不同的最佳方式，找到了能夠用和平方式解決這個最大問題的最佳方式，即在統一的前提下，國家的主體堅持社會主義制度，同時在台灣保持原有的資本主義制度和生活方式長期不變。且高度靈活性在於，兩岸統一以後，各自仍然實行不同的社會制度和生活方式，這就照顧了各方利益，使和平統一得以實現。

他並稱，30多年來，台灣發生了很大變化，兩岸關係也發生了很大變化；而且「一國兩制」在香港已經過20年實踐，在澳門經過18年實踐，提供了許多可資借鑒的成功經驗。正如習近平所說：「一國兩制在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，充分吸收兩岸各界意見和建議，是能充分照顧到台灣同胞利益的安排。」大陸相信，當兩岸雙方能夠討論、談判按照「一國兩制」方式實現和平統一的時候，「一國兩制」的內涵將得到大大豐富和發展。

孫亞夫最後強調，中國解決所有問題包括台灣問題的關鍵要靠自身的發展，大陸發展引起整個台海形勢發生的最大變化，就是使其間力量對比發生歷史性變化，大陸的力量已具有對台灣絕對的、完全的壓倒性優勢，也大大拉近了與美國的力量對比。

(旺報)