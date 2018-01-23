輪班間隔遭《勞基法》修惡 護理團體衝衛福部抗議

2018年01月23日 10:39 中時 倪浩倫 、 李函縈 、中天新聞／ 蔣育圻 、中天新聞／

不滿勞基法修惡，輪班間隔時間恐從11小時縮至8小時，10多個護理團體今至衛福部前抗議。（倪浩倫攝）

衛福部照護司司長蔡淑鳳。（倪浩倫攝）

「人力補不夠、天災變人禍」、「輪班間隔要11（小時）、護理人員不過勞」！為抗議衛福部今日開會「討論」將護理人員的輪班間隔從11縮到8小時，全台10多個基層護理師產業工會今到衛福部抗議陳情，要求維持現狀，勿再用各種理由縮短輪班間隔的8小時，並把護病比修成1：7，面對天災時才有足夠人力因應。

最新通過《勞基法》修正草案中，將輪班制換班的最低間隔休息時間從11小時縮為8小時，引發護理基層反彈，擔心花花班（護理界對畸形班表的稱呼）將成常態，衛福部也於今天邀多個醫院公會，就此事進行討論，卻引發基層護理產業工會，質疑衛福部邀的醫院公會，成員都是醫院幹部、督導等「資方」，卻刻意略過真正基層的「勞方」，更擔心這個會議開下去，將大開花花班的方便之門。

北市聯合醫院企業工會總幹張喬瑜說，面對重大突發事件，現行的《勞基法》已有可透過延長當班人員工時的因應措施，另一個合理且合法的處理方式，便是召回「ON CALL班」，但這也突顯醫院長期以來的人力不足；她強調，輪班班表都是在1周~1個月前出來，當發生重大突發事件時，如何預知？如何排班？就算緊急動用調整排班，也會造成下一個班別的人缺口，更遑論醫護人員因為過勞，提高執行醫護工作的潛在風險。

台北市產業總工會理事長鄭雅慧說，衛福部以「人力一時難以補足」為由，要求討論開放輪班間隔休息限時，痛批根本是本末倒置，醫院長年壓低人事成本的行為，「衛福部會不知道？」張喬瑜表示，希望將護病比降到1比7（目前醫學中心為1比9，區域醫院1比12，地區醫院1比15），如此才能因應突發狀況，並讓護理人員不過勞、有精神來處理複雜的份內工作。

衛福部照護司司長蔡淑鳳表示，衛福部的立場，依舊是要求班別一定要間隔11小時，除非是遇到疫情、不可抗拒事件、緊急救護事故等3個「天然且不可抗拒的事件」，才可透過勞資協商來縮短輪班間隔時間，今天開會目的，便是將這3個特殊情況「公開的講清楚」，此次開會也沒有只邀資方、不邀勞方的事情，「多個醫院團體工會都在名冊內」；她強調，面對護理人力問題，衛福部一直都有護病比、醫院設置標準等把關機制。

(中時)