失速撞爛賓士 男星「酒測值超標3倍」遭逮！

港星梁漢文今凌晨在香港自撞護欄，賓士車頭嚴重毀損，後因酒駕及毀損公物被帶回警局。(中時資料照片)

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中時電子報

因與陳奕迅合唱〈拔河〉一曲在台灣打開知名度的香港男星梁漢文，能唱能演還能主持，堪稱全能型藝人，而過去也曾自曝年輕時貪戀杯中物，一度喊話婚後為愛妻戒酒，然今凌晨1點多，他傳出駕車失速撞護欄，人雖平安但名車毀損嚴重，警方到場後讓他進行酒測，竟超標數倍，被依酒駕嫌疑逮捕。

梁漢文酒駕撞車一事登上各大香港媒體，據《香港01》報導，梁漢文駕駛黑色賓士行駛於港島半山羅便臣道，突然失速右轉撞上護欄，撞擊力道之大讓車內兩安全氣囊全彈出，撞毀數米護欄才停下，車頭嚴重毀損，所幸人無大礙，而警方獲報到場讓梁漢文進行酒測，超逾三倍之多，最他被依酒駕及毀損政府財物兩罪名逮捕帶回警局，直到清晨5點多，梁漢文戴著黑毛帽、墨鏡步出警局，未接受採訪，僅搭上計程車邊講手機離去。

據悉，梁漢文已獲准保釋候查，下個月中旬要再向警方報到，事實上，梁漢文因嗜酒誤事非首度，據《東方日報》報導，他曾自曝年輕時過著不醉不歸的生活，坦言最高峰時可以整晚不醉不歸，要喝完一整瓶威士忌才回家，也說喝醉後會變成另一個人，像孫悟空一樣完全失控，因而引發許多爭執，而2008年他爛醉倒在垃圾桶的醜態登上隔天娛樂頭條新聞，而隨著年齡漸長又結婚，梁漢文曾一度喊話要為曾罹患乳癌的老婆戒酒，只是戒沒三天又犯，如今又酒駕，引發香港網友一片撻伐，喊話「酒駕該重懲」、「在香港搭計程車很貴嗎」，狠批梁漢文有老婆要照顧還不愛惜羽毛。

※喝酒警語

中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

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