外交部：新護照今驗收 預計農曆春節前開放申請

友善列印
中時

立法院長蘇嘉全今繼續召集朝野協商107年度中央政府總預算案，其中針對外交部領事事務局時，朝野立委關心「誤植」護照印製情況，外交部領務局代理局長鍾文正表示，今已針對加貼防偽貼紙的新護照進行驗收，預計一月底、二月初開放申請。

國民黨立委曾銘宗會中提問，加貼防偽貼紙的新護照重印成本及何時完成？

鍾文正表示，今日已針對加貼防偽貼紙的新護照進行驗收，將視目前第一代庫存量供應情況，預計農曆春節前，約二月初、一月底新護照開放申請。

曾銘宗追問，是否民眾使用防偽貼紙的新護照會出現「後遺症」的情況？

鍾文正說，新護照的樣本會通知世界各國，而新護照並非易於移除，「不會有問題」。

對於鍾文正的解釋印製誤植護照過程，國民黨立委許毓仁及親民黨立委李鴻鈞均批評外交部不可卸責。李鴻鈞強調，護照的印製最後核准仍是外交部，不可能中央印製廠提出外交部就照單全收，重點在於未來護照在國際間使用是否不會出問題？外交部應該先釐清。

鍾文正回應，外交部承認過程有疏失，目前已聯繫296本（誤植）護照的當事人及給駐外館處參考，一旦出現問題駐處會立即答覆駐在國這是有效的旅行文件。「不會有問題」。

民進黨立委羅致政隨後批評，「外交部做事很奇怪」，今天要驗收，手頭上有新護照樣本就給大家看；另外，外交部首波懲處已出，第二波懲處有無出來？

外交部長李大維表示，針對護照案子，外交部及領務局都深刻檢討，目前第二波懲處名單還有一個人評會須經過，等待人評會簽訂就對會外公布。

(中時)

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