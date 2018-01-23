英王室再傳喜訊！ 尤金妮公主與富商男友今秋大婚

英國安德魯王子次女、尤金妮公主（圖右）與長跑多年的富商男友布魯斯班（圖左）將於今秋大婚。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據英國衛報（The Guardian）報導，英國王室今年將迎「三喜臨門」，繼凱特王妃（Kate Middleton）懷上第三胎、哈利王子（Prince Harry）與未婚妻梅根（Meghan Markle）將於5月大婚後，白金漢宮（Buckingham Palace）於日前宣布，安德魯王子（Prince Andrew）次女、王位繼承第8順位的尤金妮公主（Princess Eugenie），將與交往多年的富商男友布魯斯班（Jack Brooksbank）秋季結婚。

繼喬治夏綠蒂後 英女王外曾孫女米雅亦成網紅

英國尤金妮公主宣布，將與男友布魯斯班於秋天大婚。

對於女兒出閣一事，安德魯王子與前妻、約克公爵夫人莎拉（Sarah Ferguson）在聯合聲明表示，他們為女兒感到高興，新人將會與哈利梅根婚禮一樣，選在溫莎堡聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）舉行。據報導指出，愛情長跑多年的兩人，準新郎成功在尼加拉瓜求婚成功。

於本月初於尼加拉瓜求婚成功，富商布魯斯班（圖右）將與尤金妮公主（圖左）結婚。（圖/美聯社）

安德魯王子次女、英王室第8順位繼承人尤金妮公主，將於秋季出閣。（圖/路透社）

現年27歲尤金妮公主，是英國約克公爵安德魯王子與前妻莎拉第二個女兒，出世時是英國王位第6號繼承人，目前則降為第8順位。父母在她6歲時離婚，畢業於紐卡索大學（Newcastle University），取得藝術史、政治和英國文學的榮譽學士學位。曾赴紐約實習擔任拍賣官，目前於倫敦掌管一間藝廊，並與姊姊比亞特麗斯公主（Princess Beatrice of York）長年關注兒童疾病、藝術和底層家庭問題，也是英王室公開活動中最亮眼的兩人。

準駙馬布魯斯班來頭也不小，現年29歲的他，曾是英國最知名夜店Mahiki的經理，與尤金妮於2010在瑞士認識。一樣擁有貴族血統，他是布魯斯班男爵直系後代。他於2010年離開夜店後，轉投資酒類生意。對於這位未來女婿，安德魯王子可是相當讚賞，認為布魯斯班是一名聰明有為的年輕人，未來必定能與尤金妮有美好的婚姻生活。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

文章來源：Princess Eugenie to marry boyfriend Jack Brooksbank

更多精彩新聞請見國際頻道！
安倍強調「與中國合作」 陸官媒… 東京一場大雪重創交通 近萬人受…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。