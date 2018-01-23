英王室再傳喜訊！ 尤金妮公主與富商男友今秋大婚

2018年01月23日 11:05 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，英國王室今年將迎「三喜臨門」，繼凱特王妃（Kate Middleton）懷上第三胎、哈利王子（Prince Harry）與未婚妻梅根（Meghan Markle）將於5月大婚後，白金漢宮（Buckingham Palace）於日前宣布，安德魯王子（Prince Andrew）次女、王位繼承第8順位的尤金妮公主（Princess Eugenie），將與交往多年的富商男友布魯斯班（Jack Brooksbank）秋季結婚。

英國尤金妮公主宣布，將與男友布魯斯班於秋天大婚。

對於女兒出閣一事，安德魯王子與前妻、約克公爵夫人莎拉（Sarah Ferguson）在聯合聲明表示，他們為女兒感到高興，新人將會與哈利梅根婚禮一樣，選在溫莎堡聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）舉行。據報導指出，愛情長跑多年的兩人，準新郎成功在尼加拉瓜求婚成功。

於本月初於尼加拉瓜求婚成功，富商布魯斯班（圖右）將與尤金妮公主（圖左）結婚。（圖/美聯社）

安德魯王子次女、英王室第8順位繼承人尤金妮公主，將於秋季出閣。（圖/路透社）

現年27歲尤金妮公主，是英國約克公爵安德魯王子與前妻莎拉第二個女兒，出世時是英國王位第6號繼承人，目前則降為第8順位。父母在她6歲時離婚，畢業於紐卡索大學（Newcastle University），取得藝術史、政治和英國文學的榮譽學士學位。曾赴紐約實習擔任拍賣官，目前於倫敦掌管一間藝廊，並與姊姊比亞特麗斯公主（Princess Beatrice of York）長年關注兒童疾病、藝術和底層家庭問題，也是英王室公開活動中最亮眼的兩人。

They float with laughter and love .. although a boat helps! #engagement #eugieandjack @TheDukeOfYork @yorkiebea pic.twitter.com/Q7ezWecUsa — Sarah Ferguson (@SarahTheDuchess) 2018年1月22日

My very best wishes to Princess Eugenie and Jack Brooksbank on their engagement - congratulations to the happy couple. https://t.co/VfTnM4QJvy — Theresa May (@theresa_may) 2018年1月22日

準駙馬布魯斯班來頭也不小，現年29歲的他，曾是英國最知名夜店Mahiki的經理，與尤金妮於2010在瑞士認識。一樣擁有貴族血統，他是布魯斯班男爵直系後代。他於2010年離開夜店後，轉投資酒類生意。對於這位未來女婿，安德魯王子可是相當讚賞，認為布魯斯班是一名聰明有為的年輕人，未來必定能與尤金妮有美好的婚姻生活。

Princess Eugenie and Mr. Jack Brooksbank were photographed earlier today following the announcement of their engagement. pic.twitter.com/d08jojeBfZ — The Duke of York (@TheDukeOfYork) 2018年1月22日

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(中時電子報)