庠泰灃違法吸金2億 檢起訴6人

2018年01月23日 11:14 中時 洪榮志

高雄市庠泰灃公司負責人吳泰登、臺南區部長林安東涉嫌以高於一般儲蓄保險及銀行定存利率的年利率6%，向不特定民眾推銷「庠泰灃生活顧問服務契約」，每單位價格為2萬元，5年多來違法吸金2億多元。臺南地檢署23日偵結，將吳、林等6人依違反銀行法等罪嫌起訴。

臺南地檢署及高雄市調查處於2017年8月底分別接獲民眾申告及告發狀，指設於高雄市的庠泰灃公司及其臺南辦公室人員，以每年可領取6%增值金的名義違法吸金。經檢察官黃淑妤指揮偵辦，去年11月9日前往高雄、臺南等4處執行搜索後，陸續傳訊被告15人次，證人35人次；其中負責人吳泰登被羈押，林安東10萬元交保。

檢方查出，吳、林等人向不特定民眾推銷「庠泰灃生活顧問服務契約」，每單位價格為2萬元，並約定每年可以獲得6%增值金，該服務契約分1年期及3年期，投資人依契約可享有庠泰灃公司提供生活用品、美容、保健養生、食衣住行育樂等購物優惠及往生規畫、網路行銷顧問、珠寶金工設計買賣服務優惠。由於投資人如果契約期滿均未使用專案服務者，可以申請退還全部契約價款及領取6%的增值金，因此絕大多數的投資人都是為了賺取6%增值金，幾乎沒有投資人使用上開服務。

檢方清查發現，庠泰灃公司從2012年5月起至2017年8月間止，共招攬215名投資人認購上開服務契約，非法吸金高達2億8108萬元。

(中時)