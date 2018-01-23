當街砍殺前女友新歡 醋男判刑7年2月定讞

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中時

黃姓男子與女友分手後，去年情人節他不滿對方另結新歡與吳姓男子交往，竟持水果刀當街揮砍吳的頸部，吳男負傷逃跑他仍緊追在後，警方據報後將他逮捕，最高法院考量他與吳男達成和解並賠償損失，將他依殺人未遂罪判處7年2月徒刑確定。

32歲的黃男與陳女前為男女朋友，吳男則為陳的現任男友，因黃懷疑吳男是他與女友分手的原因，而對吳有所不滿，去年2月14日傍晚5點，他攜帶水果刀到吳男位於台北市大同區重慶北路的住處附近埋伏，等到吳、陳一起回家時，他衝上前去質問。

黃男怒氣沖沖要求陳女回答分手的原因，吳男阻止並表示要報警，黃男突然拿出水果刀朝其的脖子、臉部揮砍，致吳的顏面神經損傷、頸部深層撕裂傷，吳掙脫後與陳女邊跑邊求救，黃仍不善罷甘休持刀從後方追趕，因車輛、交通號誌阻絕遭員警逮捕。

案發後，黃男否認故意傷害吳，辯稱「只是要嚇他，不小心砍傷他」，但檢方調查，黃尾隨陳、吳2人時，已把右手插入斜背包內準備拿刀，另吳的頸部傷勢已傷及肌肉層，可見力道非輕，依殺人未遂罪嫌將他起訴。

高院審理後認為，黃男因感情糾紛與吳男一言不合，即率爾持刀揮砍吳男傷及其頸部，且吳與陳女逃跑後仍繼續追砍，黃的所為誠值非難，考量他與吳達成和解並賠償損害，維持一審刑度將他判刑7年2月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時)

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