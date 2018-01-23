2018年01月23日 11:27 中時電子報 黃以謙

公廣集團內部亂象浮現，讓外界對其中立性產生質疑。然而，對比幾年前學界搞「反媒體壟斷」的囂張，現在卻選擇集體噤聲，不禁令人質疑某些學者是看顏色辦事，中天電視節目《夜問打權》對上述現象進行了深入探討，挖掘出其中內幕。

蔡政府急吞媒體搞綠化 黃智賢點名昔日「清流學者」何在？

主持人黃智賢表示，各個地方政府對媒體有很大的運用經費，包括公關費、置入性行銷，也掌握了執照許可權，所以你會看到蔡政府急於吞吃每一個媒體。拿到媒體後就搞全面綠化、台獨化。

黃智賢說，記得以前旺旺集團要買媒體之時，許多自稱「清流學者」的人出來反壟斷，包括陳炳宏、胡元輝、翁曉玲、陳正倉、鄭秀玲、林元輝、黃國昌、張錦華，這些人今天在哪？

來賓資深媒體人董智森表示，上述情況根本是顏色問題，國民黨執政之時，他們全都反對；反觀，現在綠色執政，誰敢出來反對？在獨派聲量高漲之時，學者通通不見了！

董智森強調，陳正倉是以前馬英九時代的NCC副主委，自稱「公廣節目沒有假新聞，就不算政治力介入。」那麼，請問他過去反旺中，還沒買之時哪有什麼節目，是在反對什麼？

董智森進一步說，在媒體圈30年，對台灣這些新聞傳播學者，早就看透透！簡而言之，他們心中有顏色，過去國民黨執政就要黨政軍退出三台，那現在民進黨把自己越搞越大，把中廣之類通通收回去，違背當初承諾，學者又不出來講話，是要怎麼面對自己的學生？

(中時電子報)