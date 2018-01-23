東京一場大雪重創交通 近萬人受困成田機場過夜

2018年01月23日 12:39 中時 黃菁菁

日本關東地區22日的一場大雪對交通造成重創，東京23日雖然已經回暖，但交通混亂的情形仍在持續，因路面結冰跌倒受傷者逾670人。成田機場22日因積雪使兩條跑道一時封閉，造成飛機起降困難，共187個航班停飛，9千900多人被滯留在機場內度過一夜。

成田的跑道除雪完畢後，已於23日零時過後開始供飛機起降，但22日無法搭上預定航班或抵達後無法搭車離開機場的人潮擠滿了機場過境大廳，有人直接坐在地板上，有人拿出睡袋將就了一晚。

東京羽田和成田機場23日上午10時45分左右仍有18班日本航空和55班全日空航空決定停飛。積雪和路面結凍的情形也對路面交通造成極大的影響，以關東為主的許多高速公路路段23日仍禁止通行。

日本氣象廳指出，受到本州南岸附近低氣壓通過的影響，關東平原和東北的太平洋一側22日下午雪勢增強，22日晚間10點積雪已達23公分，這是東京自2014年2月以來，首次積雪超過20公分。 23日各地的最低氣溫，埼玉為零下5.9度、前橋市為零下3.8度、宇都宮市為零下3.7度、東京為零下0.7度，白天的最高氣溫則約在10度左右。

由於冬季氣壓增強，北日本的日本海一側及北陸為主的地區今後天氣會變壞，氣象廳呼籲要嚴防暴風雪。

日本海側和東北地區仍將持續下雪，至24日清晨的降雪量以山區為多，氣象廳預測北陸約80公分、新潟縣60公分、東北和近畿北部、長野縣、岐阜縣50公分、北海道40公分、中國地方25公分、四國15公分。

氣象廳和國土交通省呼籲民眾，要注意積雪和路面凍結對交通的影響，防止車輪打滑、走路跌倒等事故，開車務必換裝冬天用的雪胎。

(中時)