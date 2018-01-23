慶富員工討薪抗議 資方：不要汙名化陳慶男

2018年01月23日 12:15 中時 柯宗緯

慶富員工怒嗆新任發言人楊月華（右）。（柯宗緯攝）

慶富發言人楊月華要大家不要汙名化董事長陳慶男。（柯宗緯攝）

慶富造船員工今（23日）在立委黃國昌率領下，直搗慶富高雄軟體總部抗議，原本經濟部加工出口區管理處等官方代表，要進入進行歇業認定，以利勞工日後申請積欠工資墊償基金，但遭慶富新任發言人楊月華阻擋，雙方爆發口角衝突，楊月華說「不要汙名化董事長」，稱他有誠意要分期付欠薪，但員工聽不下去痛批無恥。

黃國昌今早9點先到勞工局大門與員工高舉白布條，旋即進入勞工局會議室進行勞資協商會議，但黃進去不到5分鐘就氣沖沖出來；他說，慶富連派代表都沒有，這個會根本沒有開的必要。

隨後，黃國昌帶領一票員工前往慶富總部大樓抗議，要董座陳慶男踹共，但整個總部幾乎空蕩蕩，遭黃指控為詐欺犯的楊月華出面說明，她聲稱自己是慶富委任處理勞資案的代表。

不過，加工處人員原本要進入慶富總部，進行「歇業認定」，但遭楊月華數度阻擋，最後只好作罷。慶富員工看不下去，出來嗆楊「為何你可以代表慶富」，楊也態度強硬回擊「那我也不知道你是不是我們員工？」

楊月華說，董事長陳慶男是很有誠意要解決此事，現在正在整頓旗津船廠，裡頭還有員工持續再工作，如果沒有工作怎麼把錢還出來，她再三保證會分期付款將積欠的薪資還給員工，絕不會置之不理。

高市勞工局說，黃國昌聲稱代表勞工出席，直接進入調解會議現場，惟其並未持有合法委任書，不符會議程序，且片面發言也影響調解會議進行，對於位居立委之姿，卻未尊重會議程序深表遺憾。

另慶富公司未派員出席調解會，勞工局表示嚴厲譴責。勞工局指出，此次共有44名慶富勞工申請調解，爭議內容包括「欠薪、未繳勞保、終止契約」等。勞工局已限慶富公司於1月31日前給付積欠工資，逾期將裁罰150萬元。

(中時)