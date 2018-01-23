抓毒遭開槍卡彈 刑警撿回一命嘆：老天保佑

2018年01月23日 11:37 中時 李文正

北市警士林分局接獲線報，江姓男子等人昨（22日）晚間進行毒品交易，警方從西門町住處開始跟監，晚間11點10分見時機成熟，先壓制持刀的陳姓犯嫌，另一名江姓嫌犯，從旁突然衝出，朝刑警頭部開槍，所幸子彈卡在槍機內，並未順利擊發，警方見狀，第一時間回擊4槍示警，立刻將2人逮捕，逃過一劫的刑警事後仍餘悸猶存說：「還好！老天保佑」。

警方從江姓、陳姓嫌犯身上起出1把改造手槍、3發子彈，以及安非他命和毒咖啡數包。（李文正攝）

警方表示，41歲嫌犯江志榮與32歲嫌犯陳志緯2人，有毒品前科，在西門町一帶租房子四處躲藏，警方接獲線報，先鎖定陳姓嫌犯，從西門町跟監到新北市中和區，趁著2人正要與陳姓、徐姓男子交易毒品之際，刑警立刻上前表明身份，並壓制其中嫌犯，未料，毒販以為是「黑吃黑」，其中陳嫌亮出折疊刀反抗。

刑警上前立刻表明身份，將陳嫌的摺疊刀反奪下，壓制在地上，躲在一旁的江嫌見狀，竟然持改造手槍，從旁突然衝上前，朝正在壓制陳嫌的刑警近距離開槍，一旁員警聽到槍響，立刻回擊4槍，其中2發擊中一旁超商玻璃。

江嫌等2人束手就擒後，警方從改造手槍內，發現子彈卡在槍機內，並未順利擊發，剛剛正在壓制陳嫌的年輕刑警知道撿回一命，嘆一口氣「還好老天保佑，不然就要出人命了！」

警方從2人身上起出1把手槍，彈夾內還有3發子彈，以及7包安非他命、咖啡包毒品等，訊後依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪移送新北地檢署偵辦。

(中時)