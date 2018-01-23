全聯老鷹紅豆擴增至百甲 採購台灣藜支持公益

老鷹紅豆日式大福，每盒6入、49元。（全聯提供）

友善列印
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老鷹紅豆生乳捲，每條200g、75元。（全聯提供）
老鷹紅豆麻糬，每盒6入、45元。（全聯提供）
老鷹紅豆牛奶燒，價格店洽。（全聯提供）
紅藜吐司，300g、39元。（全聯提供）

全聯友善農作獲消費者支持，2016年起以友善土地方式種植的老鷹紅豆，契作面積從2016年的25甲擴大至今年共100甲，除了原有的老鷹紅豆麵包、老鷹紅豆銅鑼燒、老鷹紅豆紅豆湯等7項商品，今年計畫新增新品老鷹微笑紅豆派；去年底也採購紅藜支持公益，去年12月推出的紅藜吐司至今約賣3萬包。

老鷹紅豆讓更多人們注意到農業跟生態之間的關係，也幫助友善農業更蓬勃發展，根據台灣猛禽研究會的調查顯示，目前全台老鷹數量較2016年明顯增加，顯示友善農業的發展對黑鳶族群有正向幫助。

去年9月初農糧署署長陳建斌邀請老鷹紅豆種植農友林清源，協助輔導八八風災受損的屏東萬丹井仔頭社區種植老鷹紅豆，今年全聯的老鷹紅豆契作面積將增加約15甲的萬丹老鷹紅豆，由林清源負責收購及新增產銷履歷驗證地段，採收後的萬丹老鷹紅豆全數供給全聯販售。

為了進一步推廣友善農作，林清源也無償提供東港老鷹紅豆田周邊區域，讓屏東東港興和社區發展協會、下廍社區發展協會種植臺灣藜（紅藜），過往協會並無任何特定銷售管道，社區所需公益餐費往往入不敷出，因此全聯決定採收此區域約3公頃，估計約3000~4000公斤的紅藜，支持社區做公益，免費提供午餐給社區老人及低收入戶食用。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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