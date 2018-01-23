日草津溫泉區白根山噴發 雪崩導致14人受傷

2018年01月23日 11:33 中時電子報 李靖棠 、中時/ 黃菁菁 、中時/

據日本NHK新聞報導，日本氣象廳於方才宣布，位於群馬縣內知名草津溫泉區的白根山，於稍早開始噴發。當地滑雪場受到影響發生雪崩，目前知道有14人受傷、1人行蹤不明。此外，同地區亦有6名陸上自衛隊隊員，同樣因為雪崩而受困。

草津白根山噴火

日本氣象廳於今早9點測得火山活動，目前警報已升為3級，周圍地區進入管制，滑雪場的旅客和工作人員亦全數撤離。

日本群馬縣有名的草津國際滑雪場23日上午10時5分左右因火山爆發引起雪崩，有1人遭雪埋行蹤不明，除了雪崩外，滑雪客搭乘的纜車被火山噴石擊中，纜車玻璃震碎等原因，共造成14人受傷。

日本氣象廳23日指，上午9時59分群馬縣草津白根山觀測到火山性微動，同時接獲民眾通報山頭冒煙，白根山中的本白根山疑似噴發，故立即發布火山爆發警報。上午11時50分左右還發布了火山口周邊警報，將火山噴發的警戒層級從第2級的「火山口周邊管制」提升為第3級的「限制入山」。日本2007年設定火山爆發警戒層級以來，草津白根山首次達到第3級。

本白根山的火山口在鏡池附近，當地已確認到飛散超過1公里高的火山噴石。氣象廳指出，鏡池附近方圓兩公里範圍內都可能有噴石、火山灰、高濃度的火山氣體等，故呼籲民眾要提高警覺。 火山口周邊被限制入山的有群馬縣嬬戀村、草津町。

這次火山爆發引起的雪崩使14名滑雪客被大雪掩埋而受傷，有1人行蹤不明。此外，火山噴石擊破纜車車窗玻璃，造成4人受傷。此外，還有約80人在纜車站等待救援。

防衛省指出，位於群馬縣相馬原駐屯地的12旅團所屬的自衛隊員們，當時也在草津國際滑雪場附近訓練，其中6名隊員被捲入雪崩中，目前仍在確認隊員受傷等情形。滑雪場表示，今早接獲滑雪客通報發生雪崩，便請滑雪場的巡邏隊及當地的消防隊出動救援，滑雪場停電後還利用發電機啟動纜車營救滑雪客。陸上自衛隊也派出3架直升機前往救援。

距離群馬縣草津溫泉區內、日本百大名山之一的白根山，屬於活火山的狀態。海拔標高2160公尺，山頂有3座火山湖（湯釜、水釜、涸釜），其中一個「湯釜」的酸鹼值（pH）僅有1.0，是世界酸性度最高的湖泊之一。今日噴發以前，最近一次噴發時間為1983年7月，為防止危險發生，日本氣象廳在火山頂設有即時監控系統。

除了鄰近的草津溫泉區外，白根山的滑雪場及其長達8公里的滑雪道，每年也能吸引大批熱愛滑雪的遊客上山。冬季以外的時間，山上的花景也是絕美風景之一。

(中時電子報)