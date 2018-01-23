澳網》詹家姊妹同日落敗 詹謝對決破局

詹詠然與新搭檔赫拉瓦科娃澳網女雙無緣4強。(資料照,劉雪貞提供)

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中時電子報

澳網分頭拚戰混雙和女雙的詹家姊妹，23日同日落敗，妹妹詹皓晴混雙敗給巴西、西班牙組合無緣8強，世界女雙球后詹詠然與捷克赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova)，鏖戰3盤4比6、6比0、6比7(6)敗給匈法聯軍巴波斯（Timea Babos）／美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），止步8強。

詹皓晴與維納斯（Michael Venus），混雙16強戰1比6、2比6不敵迪莫利爾（Marcelo Demoliner）／桑琪士（Maria Jose Martinez Sanchez）組合。

女雙大會頭號種子詹詠然與捷克赫拉瓦科娃，8強碰上勁敵，第5種子匈法聯軍。巴波斯是詹詠然搭檔赫拉瓦科娃的前隊友，「匈捷聯軍」過去多次與「辛然配」詹詠然和辛吉絲交手，但場上沒有永遠的敵人，世界女雙球后詹詠然今年和赫拉瓦科娃搭檔，巴波斯則攜手美拉德諾維奇。

法國女將美拉德諾維奇，2016年捧起法網女雙冠軍，2014年溫網、2016年美網都殺進決賽，另外持有兩座混雙大賽冠軍。

詹詠然／赫拉瓦科娃首盤落敗後，第2盤強勢反撲送蛋，6比0反將一軍，決勝盤雙方你來我往，關鍵搶七4比3後，詹詠然出現雙誤奉送追平分，讓對手一口氣連下3分逼出賽末點，儘管詹詠然高壓殺球挽救頭一個賽末點，再奉送刁鑽網前球讓巴波斯回擊掛網，回到6比6平手。

眼見就要逼出賽點，赫拉瓦科娃網前球卻失誤掛網，匈捷聯軍連下兩分，7比5收下勝利，詹詠然無緣4強。

(中時電子報)

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