四技二專甄選簡章印製錯誤 聯合會：僅幾十本

全教產及全中教今天召開記者會說，今年四技二專甄選入學簡章印製錯誤，影響考生權益。（林志成攝）

友善列印
中時

107學年度四技二專甄選入學簡章正在發售，全國教育產業總工會等教團今天召開記者會指出，紙本簡章第75頁至90頁的內容與網路版不同，這麼一個全國性的入學招生考試，竟然發生這樣的錯誤，實在讓人匪夷所思。

全教產及全國高級中等學校教育產業工會今天召開記者會說，107學年度四技二專甄選入學簡章自去年10月19日至11月9日開放各高中職學校代購，並自去年12月13日起，於北科大等19所技專校院同步代售。

全教產理事長黃耀南說，他們比對紙本簡章及四技二專甄選入學招生網站的內容發現，兩者竟然有所不同，很明顯紙本簡章的75頁至90頁的內容印製錯誤。紙本簡章搞烏龍，可能導致6萬多名考生權益受影響。

黃耀南要求技專校院招生委員會聯合會，立即全面回收印製錯誤的紙本簡章，並重印後寄送至各高中職學校及個人；比照過往作法，聯合會邀請全教產、全中教參與招生簡章啄木鳥作業，落實檢核。

技專校院招生委員會聯合會執行長段裘慶回應，四技二專甄選入學簡章首印的3萬8500本沒有問題，已悉數如期送達考生，另自去年12月13日起在北科大等19所技專校院同步代售；出問題的是，後來加印的1000本中有一些裝訂錯誤。

段裘慶表示，107學年度四技二專甄選入學簡章、聯合登記分發簡章及四技高中生申請入學簡章，都是委託同一家廠商印製，四技二專甄選入學簡章加印的1000本中，有工作人員將聯合登發簡章的幾頁放進甄選入學簡章裡面，造成錯誤。

段裘慶說，四技二專甄選入學簡章加印的1000本主要是備用，其中聯合會備存5、600本，在北科大販售有1、200本，另外還有200本被嘉義一所高職買走。目前聯合會備存及北科大代售

僅發現4本有錯誤，嘉義某高職買的200本是否有錯誤，則還要調查。

「頂多幾十本有錯誤」，段裘慶說，考生如發現所購買的簡章有誤植的狀況，可向所就讀高中職反映、或就近向19個服務據點免費更換，也可與聯合會聯絡，將免費更換或另以限時掛號郵寄給考生。

(中時)

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