抗議工會罷工斷生計　林美珠找林美珠討公道

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美麗華球場爆發勞資糾紛，美麗華企業工會發起罷工達5日，並擋住出球場入口阻止出入，今（23）日美麗華球場員工集結成自救會至勞動部陳情，美麗華球場自救會會長林美珠說，雖然這段期間資方都有給薪，但擔心資方接下來會因為無盈餘而無法正常給薪，希望勞動部盡速派警驅離罷工行為。

「工會亂哄哄，害我沒頭路」，由美麗華球場員工發起的自救會，今日上午出動3台遊覽車，聚集於勞動部大門喊口號表達心聲，批評勞動部支持少數罷工工會成員，保護他們的罷工權益，卻漠視更多勞工的工作權，

自救會指出，他們是一群打拼1、20年的資深勞工，公司待他們不薄，從未延發或積欠薪資，營收好時更曾發過2個月年終獎金，而今是因為虧損嚴重，不得不合法資遣勞工，但現在公司大門及宿舍大門，卻被車輛及罷工糾察線封鎖，致使其他勞工無法進入公司上班，工作權被暴力霸凌剝奪，情何以勘。

美麗華球場自救會會長林美珠說，儘管工會罷工阻擋去路致使他們無法上班，公司體恤員工，還是照樣發放薪水，但若球場營運持續停擺，恐讓員工工作權不保，公司正常營運才能保障他們的生計，年關將近，不能因工會罷工，而致使絕大部分球場勞工無法安心過年。

勞動部回應，美麗華工會的罷工屬於合法行為，美麗華球場應儘速與工會協商，讓勞資爭議盡早落幕，讓所有員工回到公司上班，而罷工期間，公司依規定需照發勞工薪資。

(中時)

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