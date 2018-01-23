確保農地未被違規使用 宜縣府將多管齊下

2018年01月23日 11:50 中時 胡健森

宜蘭縣政府為維護農地農用，代理縣長陳金德23日表示，每年6月1日起將透過空拍技術等全面清查全縣的農地使用情形，對於重大違規且未限期改善者，縣府絕對依法處理，執行手段除開罰，也包括拆除、斷水斷電、連續罰、移送法辦等。

縣府地政處23日在縣務會議中提出「農地違規後續執行報告」，縣府將依照全面清查、分類造冊、分類處理3道程序進行；在全面清查方面，縣府將在每年6月1日至8月31日執行，並由縣府農業處、建設處、地政處及所在地的鄉鎮市公所一同參與執行，對於共計約1萬8000筆的宜蘭縣特定農業區、一般農業區及風景區農牧用地等進行全面空拍，再利用GIS軟體套疊空拍圖及地籍圖，另匯入相關屬性資料來逐筆檢視清查，如果有無法判定的情形，則直接到現場複查。

對於違規案件分類造冊部分，將以2000年農發條例修正的時間點予以分類；有關重大違規案件，縣府鎖定「違規使用涉及危害公共安全」、「違法施工中」、「無法興建之用地，而以農業設施擴大違法興建並從事營業行為者」、「供工使用者（依工廠管理輔導法於2015年6月2日前申請臨時登記者除外）」、「供餐廳、賣場、便利商店營業使用者」、「違法興建建築物投影面積超過100平方公尺以上者」等6大對象，依區域計畫法及都市計畫法裁罰。

此外，縣府也將從今年3月1日起對於農地買賣移轉案件，如果沒有檢附「農業用地做農業使用證明書」，而無法申請不課徵土地增值稅者，將在土地登記簿標示部加註「本宗土地於移轉時未依土地稅法第39條之2規定申請不課徵土地增值稅」，陳金德表示，這項新增目的在讓想要購買這筆農地的人可以確實掌握資料，了解有沒有實際從事農用，否則將來將會面臨區域計畫法等罰鍰、遭課徵地價稅等，藉此來嚇阻農地違規使用。

(中時)