聯結車追撞貨櫃車 5人輕傷肥料包散滿地

小轎車因來不及閃避掉落滿地的肥料包，撞成一團。(謝瓊雲翻攝)

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國道凌晨連環車禍！27歲廖姓男子駕駛滿載肥料的營業用半聯結車，23日凌晨3時在國道1號南下彰化路段，突然失控追撞前方貨櫃車後翻覆，車上肥料包散落不滿南下、北上車道，造成兩部轎車反應、閃避不及撞上，事故共造成5人輕傷，送醫後無大礙。

兩輛自小客車追撞後擦撞護欄。(謝瓊雲翻攝)

國道警三隊組長賴協駿說，廖男凌晨1點半，從苗栗縣載貨完畢回程南下要回雲林，但疑似精神不濟，在南下200公里處彰化交流道附近，因未注意前車不慎追撞前方52歲陳男駕駛的貨櫃車釀禍，翻覆在內側車道。

聯結車追撞貨櫃車後車上滿載的肥料包散落一地。(謝瓊雲翻攝)

發生事故現場一片狼藉，四處散落肥料包，行駛在內側車道的兩部轎車因未及反應閃避不及紛紛撞上、擦撞內側車道護欄，聯結車、和兩輛慘遭波及的轎車車頭都嚴重毀損變形，事故現場直到清晨6時許才全部排除、清理完畢。

掉落的肥料包遍布國道一號南北車道，連分隔島也是。(謝瓊雲翻攝)

賴協駿說，事故共釀成聯結車廖姓駕駛，小轎車26歲洪男與洪妻和4歲女兒、還有另一輛轎車41歲陳姓女駕駛等五人輕傷，洪妻和女兒及陳姓女駕駛三人頭部受到輕傷送醫檢查後無大礙，廖男與同車乘客兩人腳也受到輕微擦挫傷，無礙未送醫。

廖男駕駛的聯結車追撞前方貨櫃車，車頭嚴重毀損。(謝瓊雲翻攝)

賴協駿指出，四車駕駛均未酒駕，初步調查應是廖男疲勞駕駛精神不濟釀禍，但詳細肇事原因仍待進一步調查釐清；呼籲用路人如開車時察覺精神不濟，應立即下交流道或是服務區內休息，不可再繼續駕駛車輛，以免發生危險。

(中時)

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