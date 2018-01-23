《全台最速報》M503爭議 朱立倫：不該影響台胞春節返鄉

2018年01月23日 11:51 中時電子報 綜合報導

◎M503爭議 朱立倫：不該影響台胞春節返鄉

大陸啟用M503等爭議航路，台灣民航局決定暫時不核准東方航空與廈門航空的春節加班機申請，影響眾多台胞春節返家計畫，新北市長朱立倫23日在市政會議指出，有非常多台胞、台生、台商在大陸地區，兩岸不該因政治因素，影響他們春節返鄉的期待，市府會連絡所有新北市台商或大陸協會， 提供協助，有需要也會向民航局跟陸委會反映。

◎百公斤糖友把飲料當水喝 罹患肝膿瘍險致命

一名26歲林姓糖尿病患未按時服藥，每天都得喝上5瓶罐裝飲料，導致體重飆破百公斤，日前因莫名原因發燒近2周，經診斷為肝膿瘍並進行穿刺引流時，併發敗血性休克及急性呼吸窘迫症候群，不得不啟用葉克膜維生，所幸跨科合力照護，驚險從鬼門關走一回，嚇得他說：「再也不敢把飲料當水喝了」

◎斗六茂谷柑節 周五到周日登場

茂谷柑賞味季又到了！「茂谷柑節暨在地年貨市集」26日至28日在雲林斗六市公所廣場舉行，今年有132個攤位參與，紡織綜合研究所提供單張面額50元共8萬元消費券給民眾，分散到紡織品的40攤使用。

◎台中綠川變更美了 春節前開放一睹新風華

台中市長林佳龍22日視察台中火車站前的綠川環境營造工程，確認工程可於農曆年前完成開放，邀請台中人返鄉時來看綠川跟柳川，一睹舊城區的風華再現。他說，綠川和柳川將會形成中市的「兩河流域文化」，以暢行無阻的步道配合綠空鐵道以及綠園道，打造人本綠廊。

(中時電子報)