來新北市菜市過好年 侯友宜瑞莎PK廚藝

瑞莎左與新北市副市長侯友宜PK廚藝。（葉德正攝）

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新北市場處集結新北市公有市場，24日起至2月11日止，舉辦「2018新北菜市過好年」活動，祭出千元有找限量超值年菜套組，豪華海鮮組下殺4.3折，更邀請五星主廚推出「新北菜市五星食譜」，讓民眾輕鬆在家煮出五星好味道，新北副市長侯友宜23日更與新手媽咪藝人瑞莎PK做年菜，手藝不分上下。

市場處指出，今年新北市推出「新北菜市五星食譜」，邀請五星飯店副主廚鄧煒翰師傅設計7菜1湯，菜色除保有傳統年節經典料理，也特別加入黑蒜頭、紅藜等養生食材，以及異國料理等元素，為民眾的年菜增添不同的風味。

23日記者會，由侯友宜及新手媽咪瑞莎現場PK做五星年菜，侯友宜示範傳統經典年菜青蟹紅藜映珍珠，瑞莎則推出創意異國年菜金磚年糕拼歐式鮮莓餃。

比賽過程雙方煙硝味濃厚，短短10分鐘，2道星級美味飄香上桌，侯友宜更拿著自己親手做的米糕要現場觀眾聞一聞有多香；瑞莎則說，食譜作法不但簡單，在家就能輕鬆做，而且菜色中加入故鄉烏克蘭慣用的酸奶，更是讓他感受到熟悉的家鄉味。

侯友宜表示，越接近年節，傳統市場就越熱鬧，婆婆媽媽都把握時間採買年菜食材，今年市府特別推出五星食譜，步驟清楚，作法簡單，大家都可以跟他一樣，輕鬆端出一道「青蟹紅藜映珍珠」這麼厲害的料理。

市場處指出，本次活動祭出限量千元有找超值年菜套組，豪華海鮮、年節佳餚、拜拜三牲禮線上搶先預購，民眾只要在24日中午12時起線上搶購，即有機會享有好康預購價。

豪華海鮮組─高壓生凍波士頓龍蝦2隻加白鯧1條，原價2350元，預購價999元；年節佳餚佛跳牆、三鮮拼盤，原價1700元，預購價888元；過年拜拜必備三牲禮，原價1200元，預購價666元，另有更多優惠年菜，於活動官網輕鬆線上搶購。

市場處指出，除有許多優惠好康，市場處還特製限量多功能的狗年發財金，2月10日、11日上午，連續兩天，分別於三峽市場、新莊第一市場，由朱市長與侯副市長走街拜年現場免費發送，歡迎民眾來新北菜市體驗年節熱鬧氛圍，同時為了讓民眾體驗更多新北年味，後續還有迎春揮毫送限量紅龜粿、情人閃蝦花束活動，歡迎民眾來新北傳統市場拿好禮，感受年節熱鬧氛圍。詳洽http://www.goodmarketslife.com.tw

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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