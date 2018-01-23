時尚感強引竊賊覬覦 全國首起電動機車失竊2天找回

2018年01月23日 12:18 中時 郭韋綺

高雄市湖內警分局湖街派出所日前接獲21歲周姓男子報案，停放在湖內區東方設計大學東側門，一部黃色GOGORO電動重機車遭竊。警方受理立即調閱周遭監視器積極偵辦，擴大搜找2天，終於在湖內區大湖路與大湖東路口尋獲失竊電動重機車，趕緊通知周男領回。

警方表示，這起機車失竊是全國首起暴力破壞GOGORO電動重機車，這輛車要價不斐，每輛至少10萬元起跳，高雄市警察局長何明洲相當重視，並立即指揮湖內分局偵查隊成立專案小組展開擴大偵辦，由於何局長是肅竊專家即指示在該車失竊地點依同心圓模式逐一調閱監視器。

過濾檢視上百支監視器，尋獲42歲游姓男子竊取影像，以地毯式訪查轄區各大樓、租屋處後得知游住處，埋伏7日後才將其逮捕。據了解，游男為雲林人，至高雄打零工過生活，因急需一部機車作為交通工具，心想若竊取電動重機車比較不會引起警方注意，才會一時興起偷取該部重機車。

游男向警方表示，這輛電動車外型時尚、流行，起意進行竊取，沒想到該部重機沒有鑰匙孔，因此才會從失竊地點把它以腳半推半牽的方式移置到人煙稀少的地方，然後異想天開破壞車殼並取出車內電線，憑藉著曾經學過水電的基礎，試圖徒手接電線欲發動該車，沒想到還是沒辦法啟動該車電源，最後作罷將該車丟棄在大湖路上而離去，果然是「賊星該敗」。

(中時)