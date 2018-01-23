秋小愛媽「放任育兒」挨轟 連老公偷吃也比照辦理！

矢野志保對女兒秋小愛採放任育兒的態度，引發輿論。(翻攝自矢野志保IG)

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中時電子報

韓國格鬥好手秋成勳與日本名模矢野志保(SHIHO)結婚，婚後育有一女秋小愛，一家人因參與韓綜《超人回來了》而爆紅，觀眾也透過節目更加了解如他們這樣的多文化家庭，而上周末矢野志保作客日綜《Downtown NOW》，大方聊女兒、老公以及家庭生活，沒想到名模媽竟說對女兒採自由放任的育兒態度，讓主持人松本人志聽了頻吐槽，網友也幾乎一面倒覺得這樣的教育方式不OK。

今年41歲的矢野志保結婚9年，女兒秋小愛已經7歲大，且她保養得宜，仍活躍於時尚、娛樂圈，事業、家庭兩得意的她，是眾多女性的憧憬對象，沒想到她在節目中透露的育兒方式卻引發爭議，矢野志保表示小愛在家情緒起伏大，但去幼兒園時是個會使用敬語的好孩子，笑稱對孩子的教育方式較為自由，即使小愛拿出漢堡裡的生菜丟掉，做媽媽的都不會說什麼，「但她最近長高不少，變得醒目，反而因此容易生氣」。

這「放任育兒術」讓主持人松本人志聽了大傻眼，忍不住回嘴：「這不是長不長高的問題吧？是怎麼教育小孩才對吧？」，另一名主持人坂上忍則是擔心小愛在家跟在幼兒園的教育方式不一致，怕她會跟一些被寵壞的童星一樣，未來在與人社交相處上會有問題，至於若老公秋成勳偷吃怎麼辦？矢野志保也不改自由本色，表示：「他開心就去吧」，比起處理老公偷腥，她寧願專注在完成個人夢想，這樣人生才會過得更快樂開心。

而節目播出後，日本網友幾乎一面倒支持松本人志的論點，認為矢野志保對女兒如此放任真的不OK，覺得小孩應該要適時地管教，否則長大後觀念偏差，則為時已晚。

(中時電子報)

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