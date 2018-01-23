小英要求確認「台灣價值」 柯P：兩岸還是得和平相處

2018年01月23日 12:24 中時 柯伶穎

年底選戰即將開打，總統蔡英文被問到是否還想和台北市長柯文哲合作時，她稱柯文哲必須對「台灣價值」再一次的確認。柯文哲今(23日)早出席市政會議受訪，被問及台灣價值是什麼?柯文哲坦承說，我也希望知道她指什麼。

柯文哲說，他也想過到底台灣價值是怎樣，台灣在整個東亞或是華人地區，特色就是民主自由多元開放， 當然法制人權環保這些還有改進空間，不過這些所謂普世價值的實現，應該就是現階段的台灣價值；而媒體追問，蔡英文的言下之意不認同你的台灣價值？柯文哲回，「其實我也很想知道他的台灣價值是什麼。」

至於是否會因為蔡的談話要影響兩岸一家親方向？柯文哲直言，兩岸基本上，還是覺得應該要設法和平相處，他說因為互相放話、互相給對方小鞋子穿，甚至互相卡對方不是辦法，「有時候，大家感覺有點意氣用事。」

柯文哲也指出，他也知道總統的層級跟市長的層級不一樣，總統要處理國防外交、處理意識形態，市長不用啊，市長只要經濟發展好、人民過得快樂就好；柯表示，他的價值就是政治落實在人民生活每一天，像是健康公宅就是老百姓要的，因為就是沒地方租房子，或是租的地方品質很爛或是很貴，就蓋一些租的起的房子。

對於民進黨是否將再與柯文哲合作，蔡英文說柯文哲必須要對「台灣價值」再做一次確認，讓民進黨支持者感覺到柯是能一起作戰的人；有意挑戰台北市長的民進黨立委姚文智23日則不滿表示，台灣價值可以補考再確認？柯文哲被視為背離台灣價值，不是可以補考的事。柯文哲對此則說，選舉對還是照他的步驟走，競選連任的人把市政做好就好。

(中時)