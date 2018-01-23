私校退撫儲金收益率高 獲台灣區最佳退休金計畫管理者獎

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政府操作4大基金的績效不佳，又進行年金改革，引起民怨。不過在4大基金之外的私校退撫基金的表現相對出色，最近獲得《亞洲資產管理雜誌》評選為最佳退休金計畫管理者獎，頒獎典禮將在3月23日於香港舉行。

過去政府操作四大基金的收益率僅約2、3％，跟銀行定存差不多，由於績效不佳，加上政府進行年改大砍退休金，因此引發人民非常大的抗爭。

相較之下，私校退輔儲金的表現相當亮眼，106年收益率，保守型1.31％、穩健型5.60％、積極型9.76％。僅保守型不是很好，穩健型及積極型則比四大基金的績效或銀行定存好很多。

私校退撫儲金於亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)舉辦的2018 Best of the Best Awards評選中，榮獲台灣區最佳退休金計畫管理者?(Best Pension Plan Sponsor)，此為私校退撫儲金繼2015年獲頒台灣區最佳新退休基金獎後，再次獲得亞洲知名權威資產管理雜誌肯定。

私校退輔儲金除既有保守型、穩健型及積極型投資組合供教職員選擇外，已於去年9月28日推出第4種投資組合「人生週期基金」，其為隨年齡增加而逐漸降低風險性資產的投資策略，根據私校教職員年齡自動調整既有的3類型投資組合配置比重，由年輕時配置於積極型的投資組合，到青壯年時轉入穩健型資產，而後進入退休前的保守型，且受保證報酬機制保障，進而提高私校教職員退撫權益。

(中時)

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