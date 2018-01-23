華航夢想航班體驗營 朱立倫、周美青與偏鄉學子同樂

新北市教育局與中華航空公司志工團今（23日）上午在烏來國中小舉辦「夢想航班體驗營｣，前第一夫人周美青、新北市長朱立倫均到場與學生同樂。（葉書宏攝）

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新北市教育局與中華航空公司志工團今（23日）上午在烏來國中小舉辦「夢想航班體驗營｣。（葉書宏攝）
新北市教育局與中華航空公司志工團今（23日）上午在烏來國中小舉辦「夢想航班體驗營｣。（葉書宏攝）
新北市教育局與中華航空公司志工團今（23日）上午在烏來國中小舉辦「夢想航班體驗營｣。（葉書宏攝）
新北市教育局與中華航空公司志工團今（23日）上午在烏來國中小舉辦「夢想航班體驗營｣。（葉書宏攝）
新北市教育局與中華航空公司志工團今（23日）上午在烏來國中小舉辦「夢想航班體驗營｣。（葉書宏攝）

新北市教育局與中華航空公司志工團今（23日）上午在烏來國中小舉辦「夢想航班體驗營｣，為偏鄉孩子圓夢，前第一夫人周美青、新北市長朱立倫均到場與學生同樂，華航愛心志工將搭飛機的流程與體驗搬到偏鄉學校，讓孩童們看見世界。

朱立倫表示，感謝企業的協助，和新北市政府一起關懷偏鄉學童，給孩子不同的體驗，打開國際視野，在孩子心靈中種下希望種子，也期許他們未來有機會能真正遨遊各國、體驗不同民情。周美青相當低調，最後以說故事方式，替活動畫下句點。

「華航集團愛心趴趴走團隊」是一群由華航機師、空姐、空少、地勤等人員組成的，員工們能夠自發性的投入社會回饋，送愛至偏鄉小學，從2014年起便陸續前往偏鄉小學做公益，他們利用休假、自掏腰包參與志工服務，已帶領逾2千位偏鄉孩子一同想像飛行的趣味，讓偏鄉沒有機會出國的孩子也能體驗搭飛機的過程。

這次華航志工服務團到原鄉烏來區中的烏來國中小舉辦體驗活動，參與的學校還有新北最偏鄉的福山國小的學童，小朋友們看到平時在電視中才看得到的機師與空姐，不但好奇且興趣高昂，每位孩子都聚精會神的聽志工們的解說、努力學習救生衣的操作，並用平日學習的英語來溝通，孩子們透過與華航志工們的互動，提升英語學習興趣，也透過體驗活動讓孩子們立下未來的志願。

(中時)

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