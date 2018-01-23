藍營狂點將 丁守中：黨內有人一直唱衰我

2018年01月23日 12:32 中時 陳燕珩 、 劉宗龍

國民黨前立委丁守中23日接受廣播節目POP搶先爆主持人黃光芹專訪。（劉宗龍攝）

國民黨前立委丁守中最先正式宣布參選台北市長，但選情不被看好，在高層力拱的立委蔣萬安宣布不選後，藍營又頻點將，北市黨部更稱要找台大教授李錫錕合作，讓丁守中忍不住說，市黨部大概認為他不夠強，也可能想炒選情，不過黨內一直有人在背後放話、唱衰，很多被點名者根本無心參選，不需要這樣鼓吹。

丁守中今(23日)上午接受pop搶先報電台專訪，主持人黃光芹直言，蔣萬安是市黨部力拱的人選，蔣宣布不選後，黨內又點名江宜樺、葉匡時和李錫錕，事實上他們都無參選意願，對於市黨部不斷對外放話，有否定的感覺嗎？

丁守中表示，現在都這種情勢了，市黨部還說要再找其他人，可能他們覺得丁守中強、但還不夠強，想炒熱選舉氣氛，他覺得無所謂。不過這些所謂的「明星」、「強棒」，民調都不如他，且黨主席吳敦義強調會有公平的初選，自己就平常心，爭取各方支持。

話鋒一轉，丁守中忍不住抱怨，黨內很多人躲在幕後，頻頻點將、放話，唱衰他，他認為這些人跟時代脫節了，誰有決心參選，大家都很清楚，別人無心投入選舉，實在不需要這樣拼命鼓吹。

蔣萬安日前表示不選北市長，丁守中坦言「很錯愕」，本來已做好君子之爭的準備，現在鬆了口氣。對於民進黨秘書長洪耀福曾誇蔣是強棒，丁表示，他從不覺得受威脅，因為內部有在做民調分析，且綠營是黃鼠狼給雞拜年，洪說他是悲劇人物，又稱新北市副市長侯友宜是藍皮綠骨，這是在搞分化，「我不覺得自己是悲劇人物。」

不過上屆國民黨市長初選敗給連勝文，日前被問及是否支持丁守中，連僅說「選舉要靠自己」，被解讀為雙方交情不再；丁守中說，連講的沒錯，選舉本來就是靠自己，決勝關鍵在選手，而不是啦啦隊，但還是會努力爭取各方支持，相信初選完泛藍會團結。

儘管台面上人選多，丁守中強調，他只將台北市長柯文哲當成對手，目前民調顯示藍營他的支持度最接近柯，去年他還兩度領先柯，後來柯的民調因世大運拉升，最近又呈現下滑趨勢。他坦言，自己在29歲以下的支持度大幅落後柯，約是6比4，還需要再補強，他則在40歲以上的支持度領先柯。

(中時)