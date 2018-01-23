指控「一人當三人用」 清潔隊員遭記大過 法院還清白

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中時

新北市吳姓清潔隊員3年前遭媒體拍攝，將廚餘丟在垃圾車內，同事黃姓男子受訪指稱「一個人被當成三個人在用、又怒不敢言」，他因而遭記過懲處並扣發獎金，高院維持一審判決，認定黃男沒有「無故製造事端」，判決懲戒無效、並須返還獎金。全案可上訴。

黃男從1998年擔任新北三重區清潔隊員，並擔任工會理事，2015年間同區吳姓隊員因違反法令規定，將居民拿出來的廚餘，沒有進行分類直接丟入垃圾車內，過程被電子媒體拍攝後，記者為了深入報導，找黃男匿名接受採訪。

黃受訪時表示「有不得已的苦衷，如果沒有這麼做，我們作業時間都會拖長」、「百姓就會反應，怎麼（垃圾車）還沒來，里長就會投訴了。」「一個人被當成三個人在用，這邊在做比較硬（工作吃緊），又怒不敢言。」

新聞報導後，違規的吳男被記1大過，受訪的黃男也被新北市環保局找到，環保局認為他「主導策劃媒體製播有損本局形象報導，無故製造事端影響聲譽」，將黃記大過1次，記過2次，並扣發他1個月清潔獎金6000元，黃不服提官司討公道。

高院維持新北地院判決，認為無法證明黃男主導策劃，有任何無故製造事端的情事，環保局懲處事由與事實不符，況且吳男違規丟廚餘只受1大過懲處，但黃男的懲處卻比吳男重，環保局的懲處不符比例原則，判決環保局敗訴、懲處無效並須返還6000元獎金。

(中時)

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