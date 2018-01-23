94狂！法最強玩命狂徒！雲霄飛車上騎越野機車

2018年01月23日 12:32 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

挑戰人類極限！雲霄飛車上騎越野機車！近期位於美國加州發生一場超離奇的意外，一輛轎車的車頭直插進二樓，懸掛在半空中，如同耍特技一般。Discovery頻道全新一季《最強車狂》將由愛車如癡的主持人湯姆福特和強尼史密斯，網羅史上最爆笑、最瘋狂、最刺激的影片，原汁原味呈現給觀眾！

改車達人完成兒時夢想！大宇瑪蒂斯改造成玩具車。（Discovery頻道提供）

法國車手來到遊樂園進行一項史無前例的挑戰，要在完全無安全措施的情況下，在雲霄飛車的軌道上挑戰騎越野車，一鏡到底不喊卡！不論是空中翻滾、單輪騎車樣樣行，甚至還會後空翻！長達一公里的路程，可是嚇壞了不少民眾。

另一頭，一位叫做約翰的男子，從小就非常熱愛汽車，小時候就會改造自己的玩具車，長大後更完成自己的夢想，成為了一位改車達人，甚至還把玩具車變成真的車子，開平地時速可達120公里，下坡時速可到129公里，是一輛貨真價實的「汽車」！

「玩具汽車」平地時速可達120公里，下坡時速可到129公里。（Discovery頻道提供）

可以開在馬路上路行走。為了完成這台玩具汽車，約翰費時約5個月的時間，花費8500英鎊(約34萬台幣)，成功把大宇瑪蒂斯改造成大型的玩具車，擺脫了傳統侷限，雖然這輛車沒有暖氣跟車窗、車裡很冷、座椅很硬，而且開長途會很辛苦，但對於約翰來說，完成自己的夢想遠遠大過於這些辛苦。

Discovery頻道全新一季《最強車狂》1月26日起每周五晚間9點首播，帶觀眾一賭史上最精彩、最瘋狂，不容錯過的精彩片段！

(中時電子報)