製毒集團以租車行掩護 大型廠房專業製毒惡臭嗆人

2018年01月23日 12:44 中時 陳淑芬

製毒集團設大型製毒工廠，使用專業的玻璃反應爐製毒。（陳淑芬攝）

警調查扣製毒集團的大批製毒工具。（陳淑芬攝）

法務部調查局中機站破獲以林姓男子為首的大型製毒集團，林男涉嫌在霧峰鬧區開設租車公司作掩護，並在偏僻郊區設大型工廠24小時製毒，林男以專責分工單向管理規避查緝，警調人員攻堅進入廠房，現場化學藥品冒出白煙，惡臭嗆鼻，查獲大批製毒工具及426公斤半成品，逮捕林男等6人依法送辦。

調查局中機站經過長期監控，發現31歲林男為首的製毒集團在106年12月初遷移到台中市霧峰區，林男涉嫌在霧峰鬧區樹仁路開設租車公司作為掩護，白天少有顧客上門，但一入夜就出現毒品人口及駕駛改裝車的青少年聚集，清晨改裝車排氣管噪聲擾人清夢，附近住戶敢怒不敢言。

專案小組調查，林男在偏遠郊區租下1處占地160坪的大型廠房作為製毒工廠，並由賴姓、黃姓及簡姓等3名年輕男子載送大批原料及製毒工具進駐，但人員進入後就少有外出。中機站在台中地檢署檢察官詹益昌指揮下會同保安警察第三總隊第一大隊、台中憲兵隊及台中市警局等單位於105年12月底分赴各點同步查緝。

專案小組攻堅進入廠房，赫然發現內部儼然是大型製毒工廠，部分裝有化學容器還冒著白煙，現場惡臭嗆鼻，甚至還有集團成員大批備用的生活用品，24小時全天候趕製毒品販售圖利，現場還赫見用來混合化學藥劑及降溫的大型玻璃反應爐及大型固定式冷凍冰庫，手法相當專業。

專案小組逮捕林男等6人，並起獲半成品426公斤及載滿2大卡車的製毒工具。根據調查，林男大學就讀商學院肄業，他全盤否認製毒，辯稱向他人及網路學習，工廠僅製作「鹽酸」。林男指揮製毒工廠採分工直接單向聯繫閃避查緝，成員彼此間不知彼此任務，甚至還曾交付成員內僅有1組電話號碼，並指示若工作有疑問可聯繫該「神秘人」協助。

專案小組根據製程發現，所查獲半成品完成製程，將製成重達300公斤的K他命，初估市價高達3億元，所幸及時查獲遏止，否則恐將對治安造成嚴重危害。

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(中時)