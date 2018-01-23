益善經濟開花結果 台科大開售衣索比亞咖啡

2018年01月23日 13:05 旺報 李侑珊

台灣科技大學和夥伴學校「善益農場」23日在產官學的跨國㩗手合作下，首先以衣索匹亞的善益咖啡在台科大校園溫馨上市；台灣科技大學校長廖慶榮表示，台科大是全台國際學生比率最高的大學，衣索匹亞生高達90%。衣國是世界咖啡的發源地，台科大很高興能夠和夥伴大學、經濟部非洲貿易辦公室、歐克佬咖啡及酷點校園分工合作，為大學校園的善益經濟結出第一顆果實。

經濟部非洲貿易辦公室主任陳廣哲說，台灣和非洲的教育、經濟和貿易有很強的互補關係，大學教育和在職人才的交流是促進經貿的最佳平台。非洲貿易辦公室將整合跨政府部門的政策獎勵和工商界的資源，第一棒由非洲經貿恊會接手，替益善農場增添更多養份。

台科大國際長王孟菊指出，跨國教育的核心不只在理論，更重要的經由實務表達對社會的關愛。衣索匹亞咖啡是一個試點，台科大今後將本著善益農場的扶植弱勢的宗旨，將它也落實在原住民咖啡上面。

酷點校園董事長黃丙喜說，善益農場運作的模式是讓產銷和消費者共同享受利益。消費者用物超所值的價格買到他要的產品，又因為行銷者提撥相對比率的回饋基金，而使社會弱勢族群也能受到照顧。臺大、聯合大學、嘉義大學、東海大學、慈濟大學和南台科大將陸續接棒，選擇各校具有地緣優勢的農產品上市推出。

歐客佬咖啡董事長王信鈞表示，產官學是跨國跨業合作，也是推動社會善益經濟循環的最佳動力。歐客佬很高興看到喝世界原鄉咖啡的溫情畫面在台科大校園呈現，也一定努力為大學善益農場善盡產學合作的角色，協助校園咖啡成為大學青年實習創業的基地。

(旺報)