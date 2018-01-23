遊壽山被獼猴攻擊傷可見骨 網友轟高市府神隱

民眾PO文控訴遭野生獼猴攻擊，造成手腕傷及見骨。（翻攝爆料公社）

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民眾PO文控訴遭野生獼猴攻擊，造成手腕傷及見骨。（翻攝爆料公社）
民眾PO文控訴遭野生獼猴攻擊，造成手腕傷及見骨。（翻攝爆料公社）

遊客一家老小到高雄壽山遊憩，但在壽山動物園附近約500公尺停車場，遇見野生獼猴撒野，抓傷一名老嫗手腕深可見骨，民眾PO文爆料公社指控，高市觀光局一副事不關己，但該文卻被網友重重打臉「難道你家門外有野狗咬，也要申請國賠嗎？」

網友PO文指出，1月17日帶老小到壽山動物園玩，將車子停在離園區500公尺遠，未料途中突然有隻獼猴衝向母親，抓傷手臂且深可見骨，然而向園方反映，卻「說我們不是在園區受到攻擊的，不算園區責任」，必須自行就醫。

網友怒控，之後到長庚醫院就醫，醫生說獼猴的病菌很毒，需住院觀察，但因當天沒有病床，直到19日才住院，這兩天只有動物園打一通電話來詢問目前狀況，並無其他相關單位有來關切，之後換觀光局來電告知有投保「野生動物意外險」，會請保險公司聯繫。

網友痛批，感覺就是一副不關政府的事，那這樣一個高雄主推的觀光地方，潛在如此危險因子，如何讓遊客能安心旅遊，好像最後都變成是保險公司的責任一樣，所為的主管機關根本就不見蹤影，真的是感非常氣憤。

對此，觀光局解釋，該停車場確實非動物園管轄，但是屬觀光局所轄的壽山風景管理區，當下有為婦人包紮，並協助後續理賠事宜，並未置之不理。

壽山動物園說，獼猴本來就生活在這領域，希望人類學會與其和平共處，但近年獼猴棲息地疑似改變，較接近人群，主因是遭餵食，呼籲民眾到壽山不要帶食物，或是藏起來放進包包，另也避免與猴子四目相接，避免遭疑挑釁動作。

(中時)

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