基隆首輛輔具巡迴專車　2月初上路

基隆市首輛輔具巡迴專車將在2月1日正式上路，提供民眾更方便又友善的服務。（張穎齊攝）

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社會處長吳挺鋒表示，基隆市首輛輔具巡迴專車將在2月1日正式上路，並提供民眾更方便又友善的服務。（張穎齊攝）
基隆市首輛輔具巡迴專車將在2月1日正式上路，提供民眾更方便又友善的服務。（張穎齊攝）

基隆市政府為協助偏遠地區及行動不便的民眾，向衛生福利部爭取到輔具巡迴專車，市長林右昌於今（23）日市務會議宣布，2月1日起首輛輔具巡迴專車將駛進基隆市各區據點，並提供維修、回收、轉贈、諮詢宣導等服務，讓民眾感受跨距離的友善服務。

林右昌與社會處長吳挺鋒今（23）日上午11時市務會議上共同宣布，將啟用基隆市第1輛輔具巡迴專車。林右昌指出，基隆市身心障礙者約2萬1000人，其中肢障近6000人，而去年統計65歲以上老人則有5萬5025人，潛在使用輔具的人口高達7萬7000人。

林右昌表示，為擴大服務需求，市府自2016年10月將輔具資源中心喬遷至中正區新豐市場2樓揭牌後，除了讓空間更為寬廣、設備更完整外，服務也更加多元。為因應中央長照2.0政策，市府更積極向中央申請經費，此次向衛服部爭取到首輛輔具巡迴專車。

林還說，現階段已在基隆市7個行政區各設個1據點，提供定時、定點的服務，規畫並引入簡易輔具評估、維修、二手輔具回收、轉贈、諮詢宣導等服務，節省民眾舟車勞頓的交通時間，並可提升偏遠地區輔具服務能量，讓民眾可以在社區中輕鬆地就近向專業人員進行諮詢服務。

吳挺鋒則表示，輔具巡迴專車在各區服務據點，每次將提供2小時的服務，專車上路後，將視效益及情況來考量是否增加車輛。此外自輔具資源中心遷至新豐市場後，民眾的使用率以及服務的範圍也有明顯增加，未來也將進一步整合長照2.0服務對象，達到更細膩又全方位的照顧服務。

(中時)

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