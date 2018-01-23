玩樂器就像玩遊戲 國研院推素人音樂家系統

圖為素人音樂家－小號。(國研院提供)

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旺報
圖為素人音樂家－療瘉小物。(國研院提供)

為了克服演奏樂器的困難，國家實驗研究院晶片系統設計中心（晶片中心）研發出「素人音樂家系統」，透過該系統所包含的「素人音樂家引擎」及「演奏感測器」兩大關鍵技術，可以讓國人輕鬆學會演奏樂器，進而達到以演奏音樂來舒壓的效果。

現代人往往背負著沉重的工作壓力，聽音樂是很好的舒壓方式，若能自己演奏，舒壓效果更好；但是，在達到抒發情感的境界前，必須先克服學習樂器的艱辛過程—嘴型變化、指法練習等，一般人在還沒學會如何正確演奏樂器前，就已經打退堂鼓了。

使用「素人音樂家系統」時，民眾只要將自己喜歡的樂譜下載至手機，開啟「素人音樂家引擎」APP，分析樂曲的音符及旋律；接著搭配具有「演奏感測器」的物品（例如晶片中心已開發的樂器、繪圖板、遙控車遙控器），使用者不需要看樂譜或是背頌音符，也不必辛苦練習指法或嘴型，只要掌握音樂的節奏及強弱，即可演奏出美妙的音樂。

「素人音樂家引擎」APP也提供練習模式，以類似電玩遊戲「太鼓達人」的顯示方式，讓使用者可以從手機螢幕上看到音樂的節奏，循序漸進地了解音樂的旋律及強弱，並透過簡單的操作練習，把演奏音樂變得像玩遊戲一樣容易，讓民眾可以輕鬆體驗演奏樂器的樂趣，進而達到舒緩壓力的效果。

「演奏感測器」可以安裝在一般傳統樂器，例如只要簡單的拆裝就可以直接安裝在小號上，不需要熟練指法，也不需要費力的吹氣，即可優雅的表演小號。除了一般傳統樂器，也可以移植至電腦鍵盤、繪圖板、遙控車搖控器等，讓「素人音樂家系統」顛覆傳統樂器演奏定律，未來只要開發不同的感測器，也許萬物都可用來表演音樂。

除了搭配手機與「演奏感測器」使用的「素人音樂家系統」，國研院晶片中心還特別開發出符合辦公室需求的「療瘉小物」，只要手指簡單的點一點，彈指之間即可演奏舒壓的音樂，讓壓力大的上班族可以隨時隨地放鬆一下。

「素人音樂家系統」在2016年德國紐倫堡國際發明展中深受評審青睞，榮獲大會特別獎。「素人音樂家系統」已經取得中華民國專利，潛力與商機無限，目前已經和廠商接洽技轉事宜，後續也會舉辦各種體驗課程，並建置網站教學、交流、分享。基於「素人音樂家系統」的技術基礎，國研院晶片中心希望與產業界、學術界一起發揮創意，發想更多有趣的樂器及舒壓產品，透過科技守護國人的健康，並開啟更多的產業契機。

(旺報)

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