新北市義消消防總隊新任總隊長蔣根煌就任

新北市義消消防總隊新任總隊長蔣根煌就任。（吳家詮翻攝）

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中時電子報
新北市長朱立倫表示，消防工作是救苦救難的神聖志業，感謝義消打火弟兄的辛勞及付出。（吳家詮翻攝）

新北市107年義消組織整編，義勇消防總隊於今天舉行總隊長交接布達典禮，卸任總隊長陳幸進交予新任總隊長蔣根煌，並期許在蔣總隊長的帶領之下，本市義消組織能更加蓬勃發展及進步。

蔣根煌過去擔任新北市義消總隊顧問，為地方消防貢獻良多，對於消防、義消福利爭取議題親力親為，深受地方打火義消兄弟愛戴，今接任總隊長一職可謂實至名歸！此外蔣總隊長為現任新北市議會第2屆議長，與各縣市交流密切，其認真、熱心的表現深受肯定，各縣市消防局及義消總隊亦派代表於今日親臨現場祝賀。

消防局指出，新北市義消組織於民國88年8月14日自義消大隊改編為義消總隊，新北市轄內面積遼闊，人口數高居全國之冠，都市地區建築物鱗次櫛比，鄉村地區則依山傍水，火災、水患、山難、土石流等災害事故繁多。宥於目前新北消防人力仍嚴重不足，為保障市民生命財產安全，新北消防局招募多種消防救難志工，以協助執行預防火災、搶救災害及緊急救護等三大消防任務，常言道：政府力量有限，民間力量無窮」，義消人員已成為不可或缺之消防戰力！

市長朱立倫表示，消防工作是救苦救難的神聖志業，感謝義消打火弟兄的辛勞及付出，使新北市民得以在安穩的環境中生活，尤其義消人員彼此間的團結默契，更堪稱全國義消組織之榜樣；未來市府將全力爭取義消人員福利，充實相關搶救裝備，讓打火弟兄出勤無後顧之憂，打造溫暖及安全的幸福城市。

前總隊長陳幸進於過去6年為本市義消總隊盡心盡力，任勞任怨，朱立倫亦肯定其無私奉獻。

(中時電子報)

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