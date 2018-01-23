三寶駕駛無極限 B1會館看成停車場入口GG了

南通一名女駕駛一處B1會館出入口當作地下停車場出入口，直接開車下樓。（圖／擷自看看新聞）

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中時電子報

大陸南通一名女駕駛日前淩晨開車至五洲國際廣場，竟將一處地下一樓汗蒸會館當成是地下停車場入口，就冒然將車開下去，隨後在樓梯中間的緩衝平臺前刹車熄火卡住。這一幕把目睹的人都嚇得目瞪口呆，也無法理解。女駕駛也嚇的臉色發白，所未造成人員傷亡。

真正的地下停車場則事故現場附近。（圖／擷自看看新聞）

綜合陸媒報導，1月19日淩晨零點時，一輛白色自小客車突然衝下市區五洲國際廣場地下一樓的一家汗蒸會館，在入口處的人行樓梯停住，由於事發突然，當時現場保安和會館工作人員都驚嚇得目瞪口呆。後來有路人好心將駕駛攙扶下車，而汗蒸館工作人員則是幫忙叫了一輛大翻斗車，才將車拉上去，目前這家汗蒸會館門前已經拉起了紅色警示帶，並增設警示標牌。

目前該地下一樓汗蒸會館已在出人口處擺放警示標誌。（圖／擷自看看新聞）

當天下午五洲國際運營有限公司一位員工作人員告訴採訪記者說，他們還是第一次見到這樣的驚險情況，案發時開車的女駕駛像是犯糊塗，連方向都分辨不清了，因為在正常情況下，從地面到地下停車場的出入口，都有醒目標誌引導，停車場出入口就在事故地點附近，照常理很難有人會把車開到位於B1的營業場所去。因此，女駕駛究竟是什麼原因把車開下去，實在讓人無法理解，幸運的是，突發事故僅造成車輛損傷，沒有人員傷亡。

(中時電子報)

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