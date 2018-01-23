澳網》淑薇Style續發威 攜手彭帥闖女雙4強

謝淑薇、彭帥「螃蟹配」2018年澳網女雙晉級四強。(新華社)

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謝淑薇、彭帥「螃蟹配」2018年澳網女雙晉級四強。(新華社)

兩度大賽冠軍搭檔，謝淑薇、彭帥23日澳網女雙8強告捷，6比1、6比4拍退前女雙球后莎法洛娃（Lucie Safarova）領軍的大會第4種子「捷克組合」，挺進4強，謝淑薇也寫下個人澳網女雙最佳成績。

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謝淑薇與彭帥「螃蟹配」居大會第8種子，復出首場大賽漸入佳境，女雙8強碰上捷克組合莎法洛娃（Lucie Safarova）／ 史崔可娃(Barbora Strycova)，首盤只讓對手在開賽保發，中段火力加溫，連破帶保一口氣打下5局，6比1搶得聽牌。

第2盤「螃蟹配」同樣不保留取得2比0領先，但捷克組合隨後急起直追，3比3後一顆關鍵發球，彭帥舉手要挑戰但主審認為挑戰時機已過，判定捷克組合得分，「螃蟹配」陷入3比4落後。

不過回頭「螃蟹配」順利保發，再破發對手連下2局。關鍵第10局彭帥發球，彭帥大對角的精彩底線球逼出賽末點。雖然對手強力挽救兩個賽點，但謝淑薇網前俐落截擊，彭帥高壓扣殺連下兩分，把握第3個賽末點迎接勝利。

謝淑薇也改寫澳網女雙最佳成績，她曾在2011年、2009年打進第4輪。「螃蟹配」曾在2013年溫網、2014年法網攜手捧起兩座女雙冠軍，睽違3年再度合拍，有望挑戰兩人第3座大賽金盃，4強對手是稍早擊敗球后詹詠然的大會第5種子「匈法聯軍」巴波斯（Timea Babos）／美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）。

(中時電子報)

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