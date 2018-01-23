張榮味：政治沒了時 別再找我談政治

前雲林縣長張榮味上午強調，政治無了時，別再找他談政治了。（許素惠攝）

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前雲林縣長張榮味日前受訪表示反對妹妹立委張麗善參選雲林縣長，上午受訪進一步強調，政治無了時，他已淡出政壇，忙於人民社團與事業，正在為自己的人生創造另一種價值，為不同的生活打拚，很歡迎各方朋友聚首，但別再找他談政治。

張榮味指出，他參與政治30年，服務也擴展到全國性，環視他在政治圈共同成長的同儕，泰半都在事業上獨當一面了，他已經61歲，想走出不一樣的人生，不想繼續困在毫無生活品質的政治上。

張榮味說，他雖反對妹妹參選，但尊重她的決定和選擇，畢竟「一枝草，一點露」，每個人生存的方法不同，他也很直白地向妹妹講明，必需自己獨當一面去打選戰，自己打拚，他目前大多數時間都在國外及外縣市，不可能全心全意在政治上，很難有時間為她輔選。

「你們其實訪問錯人了，應該去訪問麗善才對，因為我不是主角，當事人是她，我現在說到選舉就頭痛！」張榮味表示，他近5年來在雲林的時間較少，對於地方事務沒有過問，只是就目前民進黨報政中央和地方評估，不看好藍軍在雲林縣長選情，妹妹要參選，一定掌握得很清楚，「所以問我是不對的」。

雖然不看好妹妹能勝選，但是張榮味誇讚妹妹是個很陽光、正直又善良的人，而且優秀，對雲林很用心，他原本想，如果本屆她能選上縣長，一定可以為雲林做很多事，最後飲恨抱憾，這也讓他調整對生活的態度。

「政治是階段性的」，張榮味回首從政路，凡事都為人著想，誠實做人，不願去傷害別人，許多人一直醜化、汙衊他，他也從沒回擊過，他覺得只要自己心態健康自如，行為端正，堅守做人處世的品質，就不怕任何抹黑。

談到對綠營在雲林可能有分裂危機的看法，張榮味認為，民進黨不會分裂，因為支持者都是認旗子的，立委蘇治芬對雲林縣長李進勇的選情影響有限，不像國民黨是認人，因此人選很重要。

張榮味進一步說，他全國各地都有好友，現在到處遊山玩水，並將重心全放在事業投資經營上，也常出國，心情輕鬆愉快，朋友來訪，生意經、休閒養生經都可談，就是別再和他談政治了。

(中時)

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