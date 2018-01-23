龍發堂爭議不休 揚言控告高市衛生局

龍發堂23日召開記者會，表示將控告高市衛生局長黃志中誹謗、妨害名譽。(郭韋綺攝)

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(15:16更新，新增衛生局長黃志中回應)龍發堂因爆發阿米巴痢疾和肺結核群聚感染，被高雄市衛生局列為管制疫區，移走堂眾全面淨空，上午又有一批數十人移走，目前堂內只剩100多人，在家屬力挺下，住持釋心善今(23日)召開記者會，以「尋人啟事」為題，嘲諷高市衛生局長黃志中在疫情爆發前154天，從未到過龍發堂，之後突以防疫為由接管進駐，還頻頻在臉書攻擊，對龍發堂和家屬造成傷害，揚言將對黃志中提出誹謗、妨害名譽告訴。

龍發堂23日召開記者會，表示將控告高市衛生局長黃志中誹謗、妨害名譽。(郭韋綺攝)

釋心善指出，疫情爆發後，半年多來，堂方盡心盡力照護堂眾，並致力改善堂內環境，個個心力交瘁，仍不敵壓力和病魔侵襲，出家師父和管理幹部，雖然檢出罹患潛伏性感染肺結，但無傳染性，卻要承受不實攻擊。

釋心善說，黃志中更在臉書用了許多不堪字眼，暗批龍發堂是「沒有毒氣室的集中營」，甚至有不自殺聲明的「不成功便成仁」等語，先入為主，用字遣詞充滿意識型態，行政不中立又偏頗。

衛生局長黃志中認為，「遇到問題就是要解決，不然我幹局長幹嘛？」問題核心在於防疫，不應模糊焦點，自始自終立場未變，即落實真正防疫工作，才與精神科、傳染科等專家在Line群組交換意見，所有作為可受公評，不涉及誹謗及妨害名譽。

(中時)

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