失智婦無力顧家 中華聖母基金會協助整頓髒亂宅

2018年01月23日 13:31 中時 呂妍庭

中華聖母基金會動員10人為何姓婦人一家進行大掃除，讓何婦一家3口有搬新家過好年的感覺。（呂妍庭攝）

港鄉何姓婦人長年獨立照顧智能障礙的先生和女兒，身心俱疲，原本勉強維繫的家，3年前因婦人腦中風出現智症狀，整個家開始走樣，天主教中華聖母基金會主動幫忙，除導入「嘉義失智症老老照顧家庭服務」，也在農曆年前動員同仁、志工為一家3口40年老房子除舊布新，清出3輛垃圾車的垃圾和老舊物品，還何婦一家乾淨整潔的老宅。

65歲的何婦過去在工廠當女工，既要養家也要分身照顧先生和女兒，加上丈夫下肢退化嚴重，終日臥床行動不便，何婦負擔更重，3年前何婦腦中風開刀，沒多久就出現失智症狀，沒有時間感，也常處於放空狀態，原本被照顧的女兒，必須把媽媽帶在身邊，跟前跟後，礙於母女倆都缺乏對事物認知的概念，食物放到過期發臭，廚房地板上堆放廚餘桶和尿桶，3年下來，不只地板已累積厚厚一層污垢，大量衣物雜物堆滿房間，屋內蟑螂、老鼠橫行，環境雜亂不堪。

趕在農曆年前，中華聖母基金會動員10人前往大掃除，把腐爛木窗、破爛床墊清除，過程中原本以為還堪用的枕頭，內層竟滿布蟑螂，一整天下來，25坪大的老舊房子裡清出滿滿3車垃圾車的量，且基金會人員除當場換上全新窗戶、枕頭、床包組和傢俱，社工還教導何婦女兒正確的洗碗方式和物品歸位。

基金會組長廖怡貞說，基金會去年9月協助何婦完成失智症中度認定，進一步取得相關福利身份及資源，並安排復康巴士陪同她的丈夫就醫回診，在基金會陪伴下，丈夫原本用藥不穩定，鮮少有機會外出與人互動，現深鎖愁眉慢慢打開。

基金會執行長黎世宏表示，嘉義地區近5成是失智老老照顧的家庭，凸顯高齡家庭照顧者對持續照顧的迫切，基金會長期投入失智症照顧關懷，去年獲7-ELEVEN公益支持合作「一塊陪伴老老照顧」募款計畫，提供整合式的多元到宅服務，打造「失智照護支持網絡」，半年來嘉義地區總計服務超過1萬5000人次，對於無力照顧的家人有很大幫助。

(中時)