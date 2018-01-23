服役48年 美第7艦隊最老旗艦藍嶺號升級延壽

2018年01月23日 13:46 中時電子報 李靖棠

據美國之音（VOA）新聞報導，身為美國海軍第七艦隊（U.S. 7th Fleet）最資深的旗艦藍嶺號（USS Blue Ridge），上陸進行維修升級工程，歷經19個月的努力，成功將這艘自1970年開始服役的軍艦，延長至少20年的壽命。本次升級包含：船體結構強化、武器系統更新、並安裝綜合海上網絡和企業服務（CANES）系統，藉此保護藍嶺號未來與其他船艦或陸上單位通訊的安全。而藍嶺號也在前日重新下水，很快將回到第七艦隊戰鬥群中，繼續擔負其指揮艦的任務。

CROSSING THE LINE, 1972, USS BLUE RIDGE

由美國費城海軍船廠（Philadelphia Naval Shipyard）打造、為藍嶺級兩棲指揮艦一號艦的藍嶺號，它是二戰以來設計的最大的指揮艦。在兩棲作戰中，能提供海、空、陸綜合指揮控制設施。1970年投入服役。從1979年起，被調往日本橫須賀（Yokosuka）駐紮，擔任第七艦隊的旗艦至今。排水量約19,000噸、巡航最高時速可達43公里、最大巡航範圍約為19,000公里。作為指揮艦，藍嶺號編制為250名軍官、1,300多位男女士兵，可駐紮2架SH-60海鷹直升機（SH-60 Seahawk）。

時任南越總統阮文紹，於1972年登上來訪的美軍藍嶺號指揮艦。（圖/美國海軍）

由於藍嶺號服役時間長達48年，曾經歷越戰（Vietnam War）期間，1972年出訪越南東京灣（Gulf of Tonkin），當時的南越總統阮文紹（Nguyễn Văn Thiệu）更親自登艦視察，並贈予一枚獎章給藍嶺號。但無奈的是，3年後再次回到越南海域的藍嶺號，面對的卻是載運撤退美軍陸戰隊隊員與部份越南難民的任務。而作為常駐日本的美國海軍旗艦，藍嶺號也在2011年日本東北大地震後，協助日本進行海上救援任務。

(中時電子報)