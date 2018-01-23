藍營杯葛預算飛灰無處去 綠挨批預算比去年暴增近3倍

2018年01月23日 13:46 中時 陳世宗

國民黨團市議員楊正中反批說，環保局107年處理數量未增加，預算卻增加1億1111萬近三倍之高。（陳世宗攝）

台中市107年總預算尚未審議通過！民進黨市議會黨團23日召開記者會說，藍營惡意阻撓預算案，導致今年新增列約1.1億元辦理的「烏日與文山焚化爐的飛灰清運計畫」，被迫中斷；國民黨團反批說，環保局107年處理數量未增加，預算卻增加1億1111萬近三倍之高。

民進黨團總召李天生說，焚化爐焚化垃圾後，會產生底渣及飛灰兩種最終產物，兩者在焚化爐內堆積後必須清出，否則無法處理廢氣焚化爐就不能運作；環保局每年編列6000萬元清運飛灰，因人口不斷成長垃圾量增加，今年擴大編列到1.7億元，進一步將烏日、文山焚化爐飛灰納入處理範圍，並將這些飛灰運送到外縣市處理。

市議員劉淑蘭表示，藍營不顧市民衛生健康癱瘓議事堂杯葛預算，甚至在政黨協商中，要求刪除這項預算，現在不僅飛灰處理費沒有著落，讓多達1萬8000噸的飛灰將無處可去，並迫使市民朋友只能繼續無奈與髒臭的飛灰共處。

國民黨市議員楊正中說，后里、文山、烏日焚化爐已設立多年，如民進黨團所言，過去環保局編列預算只能處理后里焚化爐，證明過去三年來環保局嚴重失職，不顧文山、烏日焚化爐運作，讓附近居民與髒臭飛灰共處，市府嚴重失職；民進黨議員不做功課還敢開記者會造就世界大笑話。

楊正中強調，環保局長期推動垃圾減量，但飛灰處理預算卻從106年度的6000餘萬元一口氣暴增近三倍，直逼1億7400餘萬元，這一年來台中市民製造的垃圾是過去的三倍嗎？環保局無法提供具體數字證明，故黨團議員認為應依實際清運狀況覈實支出，必要時再追加預算避免浪費。

(中時)