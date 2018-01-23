星宇航空官網上線 預計明年招募機師、空服員

2018年01月23日 13:46 中時 王思慧

由長榮航空前董事長張國煒創立的星宇航空官網今上線，出了介紹公司理念、籌備進度外，也預計2019年中開始招募機師及空、地勤人員，預計2020年初正式啓航。網站上還有模擬飛機飛行的3D影片，讓民眾能搶先欣賞。

星宇航空自籌備之初，即受到各界的高度關切，甚至有不少熱情的粉絲，自行創作發想星宇航空的飛機塗裝、logo，且每有招募訊息刊出，總吸引大批年輕學子、社會新鮮人詢問及關注。為便利網友們快速查詢星宇航空的各項最新資訊及招募現況，星宇航空特別規劃了籌備階段的官方網站，做為資訊披露、網友詢問交流的平台。

星宇航空表示，由於目前公司仍在籌備階段，因此官方網站以資訊的揭露為主，網站共分為六個單元：「關於我們」、「最新消息」、「籌設進度」、「招募訊息」、「Download」、「聯絡我們」，歡迎網友透過官方網站，對星宇航空有更多認識，也可留下意見或合作資訊。

自一月初星宇航空公開第一季招募職缺後，至今已收到超過４千份履歷，不少民眾透過星宇航空FB粉絲團，詢問機師及空服員招募計劃。對此，星宇航空表示，配合2020年初開航時程，空服員招募預計於2019年展開。

而對於青年學子詢問度最高的「培訓機師」項目，也於內部審慎評估後，決定納入招募規劃中，希望藉此讓更多渴望飛行的優秀青年，能與星宇航空一同成長、一起圓夢，歡迎有意加入航空產業的民眾，隨時關注星宇航空官網（www.starlux-airlines.com）或FB粉絲專頁(@starluxairlines)。

(中時)