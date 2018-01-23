福建去年GDP突破3兆元人民幣

2018年01月23日 13:47 旺報 林永富

福建省互聯網經濟統計公共服務平台23日發布2017年福建省GDP，去年福建的GDP也進入「3兆元」（人民幣，下同）俱樂部，登上新台階。初步核算，2017年福建全省實現生產總值3兆2298.28億元，按可比價格計算，比上年增長8.1%，增幅比上年回落0.3個百分點。

截至目前，大陸已公布去年GDP數據的省份，有7個省（區、市）GDP總量超過3兆元，分別是山東、河南、四川、湖北、湖南、福建和上海。綜合去年GDP總量的排名情況，不出意外，去年GDP總量超過3兆元的省（區、市）最終將達到11個左右。

值得一提的是，福建第三產業增加值對GDP增長的貢獻率過半，達到54.0%，拉動GDP增長4.4個百分點；第一產業貢獻率3.4%，拉動GDP增長0.3個百分點；第二產業貢獻率42.6%，拉動GDP增長3.4個百分點。

另一個亮點體現在消費市場穩中有升，網上零售增長強勁。2017年，福建全省實現社會消費品零售總額1兆3013億元，比上年增長11.5%，增幅比上年提高0.4個百分點。其中，限額以上零售額6884.43億元，增長16.2%。全省限額以上批發和零售企業實現網上商品零售額835.69億元，比上年增長56.5%，增幅比上年提高9.8個百分點，占社會消費品零售總額的比重為6.4%，比上年提高1.7個百分點。

(旺報)