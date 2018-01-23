立委選區變更案 中選會下月1日再闖關

2018年01月23日 14:01 中時 張理國

(14:56更新內文)民國黨主席徐欣瑩表示，應該延續第七屆的分配方式，讓新竹縣立委由目前的一席，變成兩席，中選會已決定，將在2月1日再次開會，討論相關問題。

中選會發言人陳朝建說，中選會16日開會討論「第10屆立委名額分配及選舉區檢討變更案」，委員的意見十分多元，下次開會是否能有較具體的意見，中選會並不設定特定立場。陳朝建說，中選會曾以第4屆及第7屆立委計算方式，函詢各縣市意見，只要是涉及選區席次減少的，都反對不利於已的公式，有於席次增加的都表示贊成該公式，並沒有特定算法較受歡迎的結論。

中選會表示，公職人員選舉罷免法第37條第3項有關立法委員選舉區之變更，應依本屆立法委員任期屆滿前2年2個月月底戶籍統計之人口數為準，據以計算各直轄市、縣市應選出名額，這是配合立法委員選舉區每10年重新檢討劃分1次之規定與選舉區劃分作業實際需要之作為。

中選會說，第10屆立法委員各直轄市、縣市應選出名額，如依第7屆計算方式試算，台南市及新竹縣各增加1席，高雄市及屏東縣各減少1席，其餘直轄市、縣市名額不變；依第4屆計算方式試算，桃園市、台中市及台南市各增加1席，南投縣、嘉義縣及屏東縣各減少1席，其餘直轄市、縣(市)名額不變，中選會將會依法在今年5月31日前將立法委員選舉區變更案送請立法院同意。

(中時)