年輕人長骨骨折 併發肺部脂肪栓塞

豐原醫師骨科醫師羅達富表示，年輕人長骨骨折，較一般人易併發肺部脂肪栓塞。（陳淑娥攝）

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豐原醫師骨科醫師羅達富表示，年輕人長骨骨折，較一般人易併發肺部脂肪栓塞。（陳淑娥攝）

20歲陳姓男子因車禍致右小腿撕裂傷，診斷為右側脛骨開放性骨折，術後出現呼吸每分鐘高達40次，會診發現患者併發少見長骨骨折合併肺部脂肪栓塞，豐原醫師骨科醫師羅達富表示，患者為年輕人且開放性長骨骨折，較一般人風險高。

感染科主任王唯堯指出，患者於術後第3日，突然出現劇烈咳嗽與漸進性呼吸困難等症狀，呼吸次數每分鐘高達40多次，血液氧氣飽和度低於80% (正常數值為94%以上)，且持續發燒，緊急轉至加護病房接受輸液和氧氣治療。

羅達富指出，肺部脂肪栓塞為骨折病人少見(<0.2%)的嚴重併發症，於1970年代統計確定診斷的死亡率為20%，好發族群為長骨或骨盆骨折病人，臨床表現如呼吸困難、發燒等不具特異性，因此不易察覺。由於脂肪無法清除，需靠病人自身的恢復能力，及支持療法來度過難關。

加護病房與胸腔內科醫師陳君禮表示，肺部脂肪栓塞常合併低血容性休克和急性低血氧性呼吸衰竭，所幸患者年輕，且平常健康狀況良好，病情逐漸好轉，住院7日後轉入普通病房，接受後續治療5日後出院，並無留下任何併發症。

整合醫療團隊主席心臟內科曹承榮主任指出，此次啟動跨團隊整合團隊納入各相關醫療科別的專業評估，除原主治科別骨科醫師外，並加入胸腔內科與感染科醫師診斷，持續追蹤生命徵象，提供完善及時的醫療照護。

(中時)

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