宿便產生大腸癌？ 國健署這樣說

2018年01月23日 13:59 中時 倪浩倫

宿便清不乾淨，會導致大腸癌？不少人都有便秘的困擾，而近來網路則有傳言，表示宿便是大腸癌的徵兆之一，對此，衛福部國健署澄清，表示宿便是否會產生大腸癌，目前仍無實證定論。醫師則提醒，若發現近期有莫名變瘦、沒胃口、大便形狀改變，此時若又合併突然的便秘，便須提高警覺，及早就醫檢查。

面對「宿便會導致大腸癌」的傳言，國健署於官網「保健闢謠」專區指出，大腸癌的發生，並非由單一原因所造成，主要致癌因子包括抽菸、飲酒、不健康飲食、不規律運動、體重過重、輻射線等，至於宿便是否會導致大腸癌，則尚無實證定論。

新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩表示，宿便並不是個醫學名稱，但其代表的意思是「體內糞便沒排乾淨，腸內堆積許多陳舊的糞便」；他解釋，由於每個人的排便習慣不同，有人向來都一天3次，但也有人長期都是一周2次，所以並不能單純用次數來評斷正不正常。

但朱光恩進一步強調，雖然不能單純用次數來評斷排便正不正常，但可以用「改變」作為判斷標準，包括最近開始拉肚子、便秘、大便形狀異常等排便習慣的改變，且若又同時合併體重減輕、胃口變差、精神不好等情形，便要留意腸道健康是否出問題。

國健署提醒，要遠離大腸癌，應靠著多運動、天天量體重來維持健康體位，BMI控制在18.5~24之間，飲食盡量清淡，以汆燙、水煮來取代油炸物、燒烤、加工肉與紅肉的攝取，同時定期接受篩檢，根據最新統計，我國2016年約有126萬人接受大腸癌篩檢、比率約40.7％，

朱光恩說，宿便是否會形成息肉「尚有爭論」，但長年排便不順，腸子累積過多髒東西，也意味著新陳代謝不正常，確實對人體有害；他補充，很多有便秘問題的女生，都會反應在皮膚上，像是長痘痘、皮膚粗糙不光滑，應儘量遠離菸酒、多喝水多運動，養成定時排便的習慣。

(中時)