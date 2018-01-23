董氏基金會：2成學童吃太快 3成吃太慢 易導致肥胖、蛀牙

2018年01月23日 14:04 中時 魏怡嘉

孩子一餐吃飯時間建議最宜在20~35分鐘，不過董氏基金會調查發現，有半數學童吃飯時間有待改善。其中約有2成是吃太快，平均吃飯不到20分鐘，3成則是吃太慢，一餐會吃超過35分鐘以上，其中約1成會吃超過1小時以上；根據趼究，吃太快會吃過量、易胖，吃太慢則容易蛀牙，爸媽要多費心留意。

董氏基金會食品營養中心組長潘紀倫表示，這次共回收1891份有效問卷，調查結果顯示，只有52％孩子一餐吃飯時間是建議最適宜的20～35分鐘，另有21％孩子吃太快，另有27％孩子則是吃太慢。根據日本昭和大學研究，相較於吃飯慢的孩子，吃飯快的孩子無論是BMI值、腰圍都更高，且腰圍身高比大於0.5的風險明顯增加。

董氏基金會食品營養組主任許玉惠表示，吃飯速度太快會讓大腦飽食中樞來不及接收飽足訊息，孩子往往在感覺到吃飽前就已經吃過量，易導致肥胖，而基金會曾於2014年針對台灣學童進行調查發現，有26％學童腰圍身高比超標大於0.5％，代表潛藏腹部肥胖及內臟脂肪堆積危機，值得注意。

但這不表示慢慢吃就好，台大醫院北護分院小兒部醫師湯國廷表示，食物在入口5分鐘後，口腔內酸鹼值即呈酸性，如果食物在口腔內停留時間太久，容易侵蝕牙齒表面的琺瑯質，增加蛀牙機率。孩子一餐吃飯時間應以不超過35分鐘為原則，不能因為擔心孩子吃不夠，而放任延長時間。

湯國廷指出，孩子吃太慢有許多原因，排除先天體質及潛在疾病等因素，從小要培養孩子專心吃飯。包括用餐時避免孩子分心，應要減少電視、玩具等噪音干擾；正餐時間至少間隔4小時，讓孩子有餓的感覺，有食慾吃飯；吃多少由孩子自己決定，每次以少分量、重複給予，減少孩子壓力。

(中時)