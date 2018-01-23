馬國拚觀光 檳城極樂寺燈會璀璨迷人不輸台灣

極樂寺春節燈會將帶給大家璀璨亮麗又熱鬧非凡的夜晚。（圖片／馬來西亞觀光局）

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檳城極樂寺除了是馬來西亞重要的佛教寺廟之一，同時也是著名的觀光景點。（圖片／馬來西亞觀光局）
春節燈會期間還會施放煙火。（圖片／馬來西亞觀光局）
經典的姐弟共乘單車壁畫，是檳城最知名的畫面。（圖片／馬來西亞觀光局）

最近檳城成為另類的「打卡」聖地，若常常滑IG的人肯定會一張「姊弟共騎單車」的壁畫很有印象，這張質樸又不失情意的作品，其實就位於馬來西亞檳城。而檳城當然不只有這些，除了文化景緻豐富、各樣的美食讓人沈醉之外，由於這邊有不少華人聚落，因此即將到來的農曆新年，當地也是張燈結彩，充滿喜氣。

每年農曆新年，檳城極樂寺都會舉辦春節燈會（Kek Lok Si Display of Lights），至今已有37年歷史。今年的燈會從2月11日開始至3月15日止，點燈儀式當晚將點亮超過1萬盞LED燈，現場也將燃放將近3分鐘的煙火表演，以璀璨燈光及火樹銀花喜迎狗年。

極樂寺位於檳島的亞依淡，寺廟依山而建，佔地12公頃，是馬來西亞的重要佛教寺廟之一，也是東南亞最大的佛寺之一。由於檳城華人人口占了40%之多，在檳城著名的佛寺舉辦的春節燈會可充分體現傳統中華文化，信徒們也將不分距離的到有125年悠久歷史的極樂寺參拜，而結合新穎創新燈飾的盛會，更讓當地民眾及遊客流連忘返，盡享過年氣氛。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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